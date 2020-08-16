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    Удержится ли «Велес» в лидерах?

    «Велес» — «Факел». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Факел»
    Игрок «Велеса»
    16 августа в четвертом туре розыгрыша первой российской лиги «Велес» в Москве сыграет с воронежским «Факелом». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Велес» — «Факел».

    «Велес»

    Прошлый сезон «Велес» провел во втором дивизионе, где стал победителем в группе «Запад», выиграв 11 игр из 16 проведенных.

    Дебют в ФНЛ выдался удачно для московского клуба. В трех турах он смог набрать семь зачетных пунктов и идет на второй позиции в турнирной таблице, уступая два очка лидеру.

    В стартовом поединке первого дивизиона столичный коллектив расписал мировую в Иваново с «Текстильщиком» (0:0), а затем выиграли две встречи подряд.

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    • Сперва в этом удачно отрезке «Верес» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» (3:1), а затем обыграл в Астрахани местный «Волгарь» со счетом 2:1.

    «Факел»

    В досрочно завершившемся прошлогоднем первенстве ФНЛ «Факел» занял 19 место в турнирной таблице и избежал вылета только из-за расширение дивизиона.

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    В трех проведенных турах воронежский коллектив смог разжиться только тремя набранными пунктами и расположился на 18 месте среди 22 участников.

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    Эти пункты команда набрала в первом игровом дне, обыграв на своей арене новичка «Акрон» из Тольятти (1:0). Затем она только проигрывала.

    Во втором туре состоялось гостевое поражение от «Краснодара-2» (1:3), а затем «Факел» на своей территории потерпел фиаско от «Балтики» (0:1).

    Прогноз на «Велес» — «Факел»

    Прогнозируем, что новичок ФНЛ продолжит свою удачную серию, одолев дома неубедительных воронежцев. Рекомендуем поставить на победу «Велеса». 0

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    «Велес» — «Факел». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года. Прогноз на «Велес» — «Факел». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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