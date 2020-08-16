«Велес» — «Факел». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

«Велес»
Прошлый сезон «Велес» провел во втором дивизионе, где стал победителем в группе «Запад», выиграв 11 игр из 16 проведенных.
Дебют в ФНЛ выдался удачно для московского клуба. В трех турах он смог набрать семь зачетных пунктов и идет на второй позиции в турнирной таблице, уступая два очка лидеру.
В стартовом поединке первого дивизиона столичный коллектив расписал мировую в Иваново с «Текстильщиком» (0:0), а затем выиграли две встречи подряд.
Сперва в этом удачно отрезке «Верес» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» (3:1), а затем обыграл в Астрахани местный «Волгарь» со счетом 2:1.
«Факел»
В досрочно завершившемся прошлогоднем первенстве ФНЛ «Факел» занял 19 место в турнирной таблице и избежал вылета только из-за расширение дивизиона.
В трех проведенных турах воронежский коллектив смог разжиться только тремя набранными пунктами и расположился на 18 месте среди 22 участников.
Эти пункты команда набрала в первом игровом дне, обыграв на своей арене новичка «Акрон» из Тольятти (1:0). Затем она только проигрывала.
Во втором туре состоялось гостевое поражение от «Краснодара-2» (1:3), а затем «Факел» на своей территории потерпел фиаско от «Балтики» (0:1).
Прогноз на «Велес» — «Факел»
Прогнозируем, что новичок ФНЛ продолжит свою удачную серию, одолев дома неубедительных воронежцев. Рекомендуем поставить на победу «Велеса». 0