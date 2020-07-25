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    Сколько голов «Наполи» вколотит «Сассуоло»?

    «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 25 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Сассуоло»
    Станислав Лоботка
    В 36 туре чемпионата Италии «Наполи» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 25 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло».
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Июля 2020 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Сассуоло Сассуоло
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    «Наполи»

    Неаполитанская команда потеряла место в зоне Лиги Европы. Сейчас с 56 очками в копилке она отстает от «Милана» на 3 пункта.

    В стартовых двух матчах Серии А после выхода из карантина «Наполи» обыграл «Верону» (2:0) и СПАЛ (3:1), после чего было поражение от «Аталанты» (0:2).

    В следующих поединках «ослы» одержали верх над «Ромой» (2:1) и «Дженоа» (2:1), а затем подопечные Дженнаро Гаттузо разошлись миром с «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1).

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    В рамках 34-го тура итальянского первенства «Наполи» разобрался с «Удинезе» (2:1), а в последнем матче команда оказалась слабее «Пармы» (1:2).

    «Сассуоло»

    Представители провинции Модена находятся на восьмой строчке в общекомандном зачете Серии А с 48 очками в запасе.

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    • В первом туре после паузы «Сассуоло» был разгромлен «Аталантой» (1:4), а в двух следующих матчах коллектив Роберто де Дзерби разошелся миром с «Интером» (3:3) и «Вероной» (3:3).

    Затем черно-зеленые провели небольшой победный отрезок, обыграв «Фиорентину» (3:1), «Лечче» (4:2), «Болонью» (2:1) и «Лацио» (2:1).

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    С 15 по 17 июля «Сассуоло» успел сыграть вничью с «Ювентусом» (3:3) и «Кальяри» (1:1). В недавнем поединке команда Роберто де Дзерби влетела «Милану» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Наполи» в матче 36-го тура оценивается в 1.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу «Сассуоло» — 5.40.

    В текущем сезоне «Сассуоло» уже успел пропустить 60 голов, а неаполитанцы забили 56. В очной встрече команда Гаттузо должна пользоваться проблемами соперников в обороне, чтобы не отстать еще больше от «Милана».

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Наполи» больше 2 за 1.84. 0

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    «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 25 июля 2020 года. Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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