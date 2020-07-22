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    Поквитается ли «Ростов» с «Зенитом» за разгром в первом круге?

    «Ростов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Зенит»
    «Ростов»
    В среду, 22 июля, «Ростов» на своем поле примет «Зенит» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Июля 2020 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Ростов»

    Возобновление чемпионата дончанам не удалось — уже в первом матче им пришлось играть молодежным составом из-за вспышки COVID-19 в команде и они были разгромлены «Сочи» — 1:10.

    Затем «желто-синие» в родных стенах переиграли тульский «Арсенал» (2:1), после чего ушли на девятой компенсированной минуте от поражения в домашней игре с «Краснодаром» — 1:1.

    Далее был выезд к «Крыльям Советов» — игра с двумя удалениями завершилась вничью — 0:0. А вот домашний матч с «Уфой» ростовчане проиграли со счетом 1:2.

    Все прогнозы на РПЛ

    Два последних матча «Ростов» на выезде свел вничью 0:0 — сначала с «Оренбургом», а затем — с «Рубином».

    После 29 туров «Ростов» с 45 очками идет на 5-м месте и имеет шансы подняться на 4-е место, дающее путевку в групповой этап Лиги Европы (если «Зенит» выиграет Кубок России).

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    • Разница мячей 44-48, 11 голов забил Эльдор Шомуродов , еще 6 голов забил Алексей Ионов, 5 мячей у Романа Еременко и Ивелина Попова.

    «Зенит»

    В первом матче после карантина питерский клуб в Москве уверенно разгромил ЦСКА (4:0), после чего одержал волевую домашнюю победу над «Крыльями Советов» (2:1).

    Победную серию продолжили выездные матчи с «Тамбовом» (3:1) и «Краснодаром» (4:2). Выезд на Кубань оформил досрочное чемпионство «Зенита».

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    • После этого «Зенит» на своем поле одолел «Сочи» (2:1) и впервые потерял очки летом, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1) на выезде и полуосновным составом.

    В последних матчах питерцы дома разгромили «Оренбург» (4:1) в рамках РПЛ и одолели «Спартак» в полуфинале Кубка России — 2:1.

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    После 29 туров «Зенит» с 69 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 63-17, 17 голов забил Артем Дзюба, еще 16 — Сердар Азмун.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге «Зенит» победил со счетом 6:1. В Ростове в последних пяти матчах «Зенит» не победил ни разу, трижды проиграв.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ростова» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат в основное время — 3,75, а на победу «Зенита» — 3,35.

    «Зениту» предстоит финал Кубка России и возможно Семак побережет силы перед матчем с «Химками», но питерцы не проигрывали после возобновления чемпионата и вряд ли проиграют в последнем матче.

    Прогнозируем, что матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют» за 1,60. 0

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    «Ростов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года. Прогноз на «Ростов» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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