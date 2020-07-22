«Ростов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года

«Ростов»
Возобновление чемпионата дончанам не удалось — уже в первом матче им пришлось играть молодежным составом из-за вспышки COVID-19 в команде и они были разгромлены «Сочи» — 1:10.
Затем «желто-синие» в родных стенах переиграли тульский «Арсенал» (2:1), после чего ушли на девятой компенсированной минуте от поражения в домашней игре с «Краснодаром» — 1:1.
Далее был выезд к «Крыльям Советов» — игра с двумя удалениями завершилась вничью — 0:0. А вот домашний матч с «Уфой» ростовчане проиграли со счетом 1:2.
Два последних матча «Ростов» на выезде свел вничью 0:0 — сначала с «Оренбургом», а затем — с «Рубином».
После 29 туров «Ростов» с 45 очками идет на 5-м месте и имеет шансы подняться на 4-е место, дающее путевку в групповой этап Лиги Европы (если «Зенит» выиграет Кубок России).
Разница мячей 44-48, 11 голов забил Эльдор Шомуродов , еще 6 голов забил Алексей Ионов, 5 мячей у Романа Еременко и Ивелина Попова.
«Зенит»
В первом матче после карантина питерский клуб в Москве уверенно разгромил ЦСКА (4:0), после чего одержал волевую домашнюю победу над «Крыльями Советов» (2:1).
Победную серию продолжили выездные матчи с «Тамбовом» (3:1) и «Краснодаром» (4:2). Выезд на Кубань оформил досрочное чемпионство «Зенита».
После этого «Зенит» на своем поле одолел «Сочи» (2:1) и впервые потерял очки летом, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1) на выезде и полуосновным составом.
В последних матчах питерцы дома разгромили «Оренбург» (4:1) в рамках РПЛ и одолели «Спартак» в полуфинале Кубка России — 2:1.
После 29 туров «Зенит» с 69 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 63-17, 17 голов забил Артем Дзюба, еще 16 — Сердар Азмун.
В первом круге «Зенит» победил со счетом 6:1. В Ростове в последних пяти матчах «Зенит» не победил ни разу, трижды проиграв.
Прогноз и ставки
На победу «Ростова» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат в основное время — 3,75, а на победу «Зенита» — 3,35.
«Зениту» предстоит финал Кубка России и возможно Семак побережет силы перед матчем с «Химками», но питерцы не проигрывали после возобновления чемпионата и вряд ли проиграют в последнем матче.
Прогнозируем, что матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют» за 1,60. 0