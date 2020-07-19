«Рома» — «Интер». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч Серии А 19 июля 2020 года

В 34 туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 19 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Интер».

«Рома»

В турнирной таблице Серии А римская команда находится на пятом месте с 57 очками. Ближайшего конкурента по еврокубкам она опередила на 4 пункта.

В первом матче после выхода из карантина «Рома» заработала 3 балла, победив дома «Сампдорию» (2:1). Но в трех следующих турах «волки» только проигрывали.

Сперва на «Сан-Сиро» подопечные Паулу Фонсеки не справились с «Миланом» (0:2), а затем его команда была слабее «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).

Календарь и таблица Серии А

Серия неудач прервалась победой над «Пармой» (2:1), после чего «Рома» одержала верх над «Брешией» (3:0) и «Вероной» (2:1).

«Интер»

После 33-го тура команда из Милана вернула себе второе место в таблице. На ее счету сейчас имеется 71 балл, а разрыв между «Юве» составляет 6 пунктов.

В четырех матчах после паузы «Интер» никому не проигрывал. В начале этого отрезка подопечные Антонио Конте победили «Сампдорию» (2:1).

А после результативной ничьей с «Сассуоло» (3:3) «нерадзурри» одержали верх над «Пармой» (2:1) и разгромили «Брешию» (6:0).

Первое поражение в посткарантинный период «Интер» потерпел от «Болоньи» (1:2). Затем клуб из Милана сыграл вничью с «Вероной» (2:2), а также победил «Торино» (3:1) и СПАЛ (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в матче 34-го тура чемпионата Италии букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью они предлагают поставить за 3.60, а на победу «Интера» — за 2.33.

За пять туров до конца «Ювентус» еще может потерять 6 очков, что позволило бы интеру побороться за золото. В любом случае команде Конте нужно выигрывать все оставшиеся встречи.

Наши прогноз и ставка — победа «Интера» с коэффициентом 2.33. 0