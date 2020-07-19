«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Кубка Англии 19 июля 2020 года

19 июля состоится второй полуфинальный поединок Кубка Англии, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» Сульшера продолжает вести свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 19 поединков. «Манкунианцы» выиграли 3 из 4 последних матчей.

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» играл с «Норвичем» и смог победить лишь в дополнительное время (1:2). Перед этим «красные дьяволы» очень легко разобрались с «Транмер Роверс» (0:6) и «Дерби Каунти» (0:3).

Из последних результатов можно выделить разгром «Борнмута» со счетом 5:2, «Астон Виллы» с результатом 0:3, ничью с «Саутгемптоном» (2:2) и победу над «Кристал Пэлас» (0:2).

Отметим, что у МЮ могут не сыграть сразу два левых защитника — Люк Шоу и Брендон Уильямс. Таким образом, команда Сульшера рискует остаться без левого латераля.

«Челси»

«Челси» Фрэнка Лэмпарда тоже часто побеждал до этой встречи, но при этом после карантина команда уже дважды проиграла и еще ни разу не играла вничью.

Июльская статистика «синих» такова, что они три раза побеждали и дважды терпели неудачу. «Аристократы» были сильнее «Норвича» (1:0), «Кристал Пэлас» (2:3) и «Уотфорда» (3:0). При этом подопечные Лэмпарда неожиданно уступили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и «Вест Хэму» (3:2).

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В последних играх Кубка «пенсионеры» обыграли «Ливерпуль» 2:0 и «Лестер» 0:1.

У «Челси» будет отсутствовать полузащитник Н'Голо Канте. У него травма колена.

Прогноз и ставка

МЮ имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в противостоянии с «Челси» и в трех последних играх «манкунианцы» были сильнее — 4:0, 1:2 и 0:2.

Коэффициенты на эту встречу практически одинаковые — за 2.50 дают победу «Ман Юнайтед» и за 2.95 предлагают победу «Челси».

«Челси» потерпел два неприятных поражения, тогда как МЮ очень давно не проигрывал. При этом «малыши Басби» имеют отличную серию в очных матчах. Прогноз и ставка LiveSport.Ru: Ф1 (0) за 1.78. 0