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    Сможет ли «Кристал Пэлас» удачно сыграть с «Лестером»?

    «Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч АПЛ 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Кристал Пэлас»
    Вильфрид Заа
    В 33 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 4 июля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Июля 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.40
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    «Лестер»

    Футбольный клуб из одноименного города замыкает сейчас тройку лидеров в общекомандном рейтинге АПЛ с 55 очками на счету.

    Перед приостановкой английского сезона команда Брендана Роджерса серьезно сдала позиции. В четырех матчах чемпионата она вообще не побеждала. Сперва были ничьи в играх с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0).

    А затем «Лестер» уступил «Ман Сити» (0:1) и «Норвичу» (0:1). До паузы «лисы» прошли «Бирмингем» в Кубке Англии (1:0) и разгромили «Астон Виллу» в АПЛ (4:0).

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    После рестарта сезона «Лестер» не выигрывал. В первых двух встречах команда Роджерса разошлась миром с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0). Позже в Кубке она вылетела от «Челси» (0:1), а в последнем туре синие потерпели поражение от «Эвертона» (1:2).

    «Кристал Пэлас»

    Лондонский коллектив сейчас комфортно чувствует себя в середине таблицы. Набрав 42 очка, эта команда занимает 12 место.

    Незадолго до приостановки сезона «Кристал Пэлас» провел не лучший отрезок в чемпионате, потерпев поражения от «Саутгемптона» (0:2), «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Эвертона» (1:3).

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    • Но в трех последних встречах до паузы «стекольщики» только побеждали. Подопечные Роя Ходжсона одержали верх над «Ньюкаслом» (1:0), «Брайтоном» (1:0) и «Уотфордом» (1:0).

    Возобновление АПЛ «Кристал Пэлас» отметил победой над «Борнмутом» (2:0), однако позже лондонцы проиграли «Ливерпулю» (0:4) и «Бернли» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в матче 33-го тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 1.70, на ничью они дают коэффициент 3.74, а на победу «Кристал Пэлас» — 5.90.

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    После возобновления чемпионата «Лестер» демонстрирует не лучшие результаты, как и их грядущий соперник. Но в очной дуэли лондонцы знают, как вскрывать защиту синих.

    В четырех личных встречах из пяти последних «стекольщики» вколачивали минимум 1 гол. Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» забьет с коэффициентом 1,76. 0

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    «Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч АПЛ 4 июля 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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