ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пуч и Фати готовы вести «Барселону» за собой«Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее Кике СетьенИз-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном Федор СмоловПримера. «Сельта» отобрала очки у «Барселоны», «Реал» в гостях у «Эспаньола»
  • 18:52
    • «Штутгарт» вернулся в Бундеслигу, «Хайденхайм» сыграет в стыках с «Вердером»
  • 17:16
    • Талалаев сменил Божовича во главе «Крыльев Советов»
  • 18:24
    • Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»
  • 17:27
    • «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 16:58
    • «Леванте» легко разобрался с «Бетисом» в результативном матче
  • 15:29
    • «Урал» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы
  • 13:17
    • В ЦСКА заявили о возвращении Гончаренко
    Все новости спорта

    Обгонит ли «Бернли» в таблице АПЛ «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Бернли Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Бернли»
    «Кристал Пэлас»
    В понедельник, 29 июня, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Бернли» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Селхерст Парк», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Бернли».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Июня 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Кристал Пэлас»

    В конце февраля и марте «Кристал Пэлас» выдал победную серию из трех матчей, выигранных со счетом 1:0.

    На своем поле «Пэлас» одолел «Ньюкасл», на выезде справился с «Брайтоном», а перед приостановкой турнира обыграл «Уотфорд».

    В первом матче после перерыва «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 победил в гостях «Борнмут». Затем «орлы» на «Энфилде» были разгромлены «Ливерпулем» (0:4).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 31 тура «Кристал Пэлас» с 42 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 28-36. 9 голов забил Джордан Айю.

    «Бернли»

    «Бернли» в конце февраля на своем поле разгромил «Борнмут» (3:0) и в гостях разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0), а март начал с домашней ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).

  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
  • Мерсисайдцы в минувшем матче разгромили «Кристал Пэлас»
  • 25/06/2020

    • После перерыва на карантин «Бернли» на выезде был разгромлен «Манчестер Сити» со счетом 0::5, а потом на своем поле с трудом одолел «Уотфорд» (1:0).

  • «Ман Сити» набирает обороты после карантина. Под каток попал «Бернли»
  • «Горожане» забили сопернику пять безответных голов
  • 23/06/2020

    • После 31 тура АПЛ «Бернли» с 42 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 35-45, 11 голов забил Крис Вуд.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В первом круге «Бернли» уступил дома 0:2. В прошлом сезоне «Бернли» проиграл 0:2 на выезде и 1:3 дома. Последние 4 матча остались за «Кристал Пэласом».

    Прогноз и ставки

    На победу «Кристал Пэласа» букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничейный результат в основное время — 3,05, а на победу «Бернли» — 3,40.

    «Орлы» выиграли последние 4 матча с «Бернли» и не проиграют предстоящую встречу.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.55 и «обе забьют — нет» за 1.70. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч АБ Аргир — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гранада — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.63
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кадр из выпуска
  • Как убивали «Луч». «КраСава» вернулся с громким выпуском
    • 07:37 25/06/2020     Мохаммед Салах
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
    • 13:30 25/06/2020     Кике Сетьен
  • Из-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном
    • 03:27
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 июня 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие