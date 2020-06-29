«Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 июня 2020 года

В понедельник, 29 июня, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Бернли» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Селхерст Парк», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Бернли».

«Кристал Пэлас»

В конце февраля и марте «Кристал Пэлас» выдал победную серию из трех матчей, выигранных со счетом 1:0.

На своем поле «Пэлас» одолел «Ньюкасл», на выезде справился с «Брайтоном», а перед приостановкой турнира обыграл «Уотфорд».

В первом матче после перерыва «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 победил в гостях «Борнмут». Затем «орлы» на «Энфилде» были разгромлены «Ливерпулем» (0:4).

Календарь и таблица АПЛ

После 31 тура «Кристал Пэлас» с 42 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 28-36. 9 голов забил Джордан Айю.

«Бернли»

«Бернли» в конце февраля на своем поле разгромил «Борнмут» (3:0) и в гостях разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0), а март начал с домашней ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).

После перерыва на карантин «Бернли» на выезде был разгромлен «Манчестер Сити» со счетом 0::5, а потом на своем поле с трудом одолел «Уотфорд» (1:0).

После 31 тура АПЛ «Бернли» с 42 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 35-45, 11 голов забил Крис Вуд.

В первом круге «Бернли» уступил дома 0:2. В прошлом сезоне «Бернли» проиграл 0:2 на выезде и 1:3 дома. Последние 4 матча остались за «Кристал Пэласом».

Прогноз и ставки

На победу «Кристал Пэласа» букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничейный результат в основное время — 3,05, а на победу «Бернли» — 3,40.

«Орлы» выиграли последние 4 матча с «Бернли» и не проиграют предстоящую встречу.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.55 и «обе забьют — нет» за 1.70. 0