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    Закончится ли ничейный синдром «Бенфики»?

    «Риу Аве» — «Бенфика». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Примейры 17 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Бенфика»
    «Бенфика» сыграла вничью пять предыдущих матчей
    В 27 туре чемпионата Португалии «Риу Аве» будет принимать «Бенфику». Игра пройдет на стадионе «Вила до Конде» 17 июня. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Риу Аве» — «Бенфика».

    «Риу Аве»

    Перед стартом 27-го игрового дня, «Риу Аве» с 61 набранным очком находится на шестой позиции в турнирной таблице, уступая пять пунктов четвертой еврокубковой позиции.

    До возобновления сезона клуб из города Вила-ду-Конди не знал горечи поражения в рамках чемпионата в девяти поединках подряд. Пять из них были выигрышными и четыре — ничейными.

    Непосредственно перед уходом на карантин они дважды сыграли вничью — дома с «Белененсиш» (0:0) и на выезде с «Порту» (1:1).

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    Беспроигрышная серия прервалась в первом туре после карантина клуб проиграл «Пасуш де Феррейра» (2:3). Но уже в следующем матче он победил «Морейренсе» (1:0).

    «Бенфика»

    «Бенфика» после 25-ти туров занимает второе место в таблице чемпионата Португалии. На данный момент у «Орлов» в активе 61 очко, и они отстают от лидера «Порту» на два балла.

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    Не самый удачный отрезок лиссабонцев начался еще перед приостановкой сезона. Команда сперва вылетела из Лиги Европы, сыграв вничью с «Шахтером» в ответной встрече (3:3 после 1:2 на выезде).

    А затем два раза подряд она не смогла победить в чемпионате — 1:1 против «Морейренсе» и 1:1 с «Виторией Сетубал».

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    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бенфика» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

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