«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Германии «Герта» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 13 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Айнтрахт».

«Герта»

Берлинская команда, пережившая смену тренера во время паузы, сейчас имеет в своей копилке 38 баллов. Теоретически столичный коллектив может побороться за зону ЛЕ, но для этого нужно отыграть 7 очков разрыва от «Вольфсбурга».

Перед уходом на карантин «Старая дама» не могла победить в течение трех матчей. Дома «Герта» уступила «Кельну» (0:5), а потом сыграла вничью с «Фортуной» (3:3) и «Вердером» (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

После рестарта Бундеслиги бело-голубые крупно выиграли у «Хоффенхайма» (3:0) и «Униона» (4:0). А первая потеря очков у коллектива Бруно Лаббадиа произошла в поединке с «РБ Лейпцигом» (2:2).

30 мая «Герта» в родных стенах спокойно справилась с «Аугсбургом» (2:0), однако в следующем туре она минимально уступила «Боруссии» Д на «Сигнал Идуна Парк» (0:1).

«Айнтрахт»

Заработав 35 баллов в ходе 30 матчей, представители Франкфурта-на-Майне заняли 11 место в турнирной таблице. Команда находится на безопасной зоне от нижней части и прилично отстает от еврокубковых мест.

После рестарта чемпионата Германии «Айнтрахт» сумел победить всего два раза. Началось возобновление сезона для подопечных Ади Хюттера с поражений от «Боруссии» М (1:3) и «Баварии» (2:5).

В 28-м туре Бундеслиги «орлы» устроили шоу в игре с «Фрайбургом» (3:3), после чего они наконец-таки завоевали три очка в поединке с «Вольфсбургом» (2:1).

Следующая победа состоялась 3 июня, когда «Айнтрахт» крупно переиграл «Вердер» (3:0). Через несколько дней подопечные Хюттера уступили «Майнцу» (0:2), а 10 числа текущего месяца они вылетели из Кубка от «Баварии» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 3.70, а на победу «Айнтрахта» — 3.30.

Несмотря на поражение в Дортмунде, берлинская команда находится в хорошей форме, чего нельзя сказать про «Айнтрахт». На своем поле «Старая дама» попытается исправиться за осечку в прошлом туре. Наш прогноз и ставка на матч — «Герта» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.57. 0