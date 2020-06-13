«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Ла Лиги 13 июня 2020 года

В 28 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 13 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Вильярреал».

«Сельта»

В текущем сезоне чемпионата Испании клуб из Виго борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. За 27 матчей в Примере команда набрала 26 очков и заняла 17 место в таблице.

На данный момент «Сельта» опережает клуб из зоны вылета всего на 1 пункт. Перед паузой «Кельты» успели провести 7 поединков в чемпионате, в двух из которых они победили.

Вылетев из Кубка от «Мирандеса» в дополнительное время (1:2), подопечные Оскара Гарсии сыграли вничью с «Эйбаром» (0:0), после чего они потерпели поражение от «Валенсии» (0:1) и обыграли дома «Севилью» (2:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

16 февраля «Сельта» увезла с «Бернабеу» 1 балл после дуэли с «Реалом» (2:2), а через неделю она переиграла «Леганес» (1:0). В двух последних матчах до паузы «небесные» обошлись без голов в играх с «Гранадой» (0:0) и «Хетафе» (0:0).

«Вильярреал»

Коллектив, базирующийся в провинции Кастельон, имеет на данный момент 38 очков в своей копилке. Сейчас команда занимает 8 место, отставая от еврокубковой зоны на 4 пункта.

В феврале подопечные Хавьера Кальехи вылетели из четвертьфинала Кубка Испании, потерпев крупное поражение в гостях от «Мирандеса» (2:4).

Затем в двух матчах Примеры «желтая субмарина» заработала 4 очка. В 23-м туре команда обменялась голами с «Вальядолидом» (1:1), а в следующем туре победила «Леванте» (2:1).

Перед уходом на карантин «Вильярреал» провалил три матча, оставшись без набранных баллов. Подопечные Кальехи оказались слабее «Атлетико» (1:3), «Атлетика» (0:1) и «Леганеса» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70. На ничью они предлагают поставить за 3.40, а на победу «Вильярреала» — за 2.76.

Возможно, пауза пошла обоим клубам на пользу. Коллективы могли передохнуть и проанализировать неудачи. В поединке на «Балаидос» соперники будут решать свои локальные задачи. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.74. 0