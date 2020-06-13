ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико Тедеско вернулся к работеНа финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона «Севилья» вернулась победойПримера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Эйбар» Фрэнк ЛэмпардГонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-м
  • 07:00
    • УЕФА принял решение о доигровке еврокубков — СМИ
  • 01:00
    • «Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после перерыва
  • 22:09
    • Еврокубок выделил три места для клубов из Единой лиги ВТБ
  • 21:55
    • ФХР определит чемпиона России 2020 года
  • 17:33
    • «Локомотиву» интересен немецкий футболист российского происхождения
  • 15:49
    • CМИ: «Локомотив» ведет переговоры по Баделю и Йоветичу
  • 15:29
    • Лидер «Тоттенхэма» дисквалифицирован за шутку про коронавирус
    Все новости спорта

    Обменяются ли соперники голами в Виго?

    «Сельта» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Ла Лиги 13 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Сельту Прогнозы на Вильярреал Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Вильярреал»
    Федор Смолов
    В 28 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 13 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Вильярреал».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 13 Июня 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 18:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    В текущем сезоне чемпионата Испании клуб из Виго борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. За 27 матчей в Примере команда набрала 26 очков и заняла 17 место в таблице.

    На данный момент «Сельта» опережает клуб из зоны вылета всего на 1 пункт. Перед паузой «Кельты» успели провести 7 поединков в чемпионате, в двух из которых они победили.

    Вылетев из Кубка от «Мирандеса» в дополнительное время (1:2), подопечные Оскара Гарсии сыграли вничью с «Эйбаром» (0:0), после чего они потерпели поражение от «Валенсии» (0:1) и обыграли дома «Севилью» (2:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    16 февраля «Сельта» увезла с «Бернабеу» 1 балл после дуэли с «Реалом» (2:2), а через неделю она переиграла «Леганес» (1:0). В двух последних матчах до паузы «небесные» обошлись без голов в играх с «Гранадой» (0:0) и «Хетафе» (0:0).

    «Вильярреал»

    Коллектив, базирующийся в провинции Кастельон, имеет на данный момент 38 очков в своей копилке. Сейчас команда занимает 8 место, отставая от еврокубковой зоны на 4 пункта.

  • Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • УЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате
  • 10/06/2020

    • В феврале подопечные Хавьера Кальехи вылетели из четвертьфинала Кубка Испании, потерпев крупное поражение в гостях от «Мирандеса» (2:4).

    Затем в двух матчах Примеры «желтая субмарина» заработала 4 очка. В 23-м туре команда обменялась голами с «Вальядолидом» (1:1), а в следующем туре победила «Леванте» (2:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Перед уходом на карантин «Вильярреал» провалил три матча, оставшись без набранных баллов. Подопечные Кальехи оказались слабее «Атлетико» (1:3), «Атлетика» (0:1) и «Леганеса» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сельты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70. На ничью они предлагают поставить за 3.40, а на победу «Вильярреала» — за 2.76.

    Возможно, пауза пошла обоим клубам на пользу. Коллективы могли передохнуть и проанализировать неудачи. В поединке на «Балаидос» соперники будут решать свои локальные задачи. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.74. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — АБ Аргир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Городея — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.62
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эспаньол — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахал — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
    • 02:13 08/06/2020     Эмре Джан
  • Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в Дортмунде
    • 15:52 07/06/2020     Доменико Тедеско вернулся к работе
  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
    • Вчера в 21:44
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сельта» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Ла Лиги 13 июня 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:100
  • 07:35
    • «Лилль» назвал трансферную стоимость Осимхена
  • 07:15
    • Щенников вернулся к тренировкам в общей группе
  • 14:44
    • «Оренбург» покинул шведский легионер
    «Реал» — «Севилья». Примера 2006/07 Футбол Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-мВ преддверии возобновления сезона в Испании вспомним о напряженной борьбе за чемпионство в сезоне 2006/07 10/06/2020 в 16:050
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» выйдет победителем в левантийском дерби?
  • 3.62
    •
  • 01:18
    • Дубль Херонимо принес «Тонделе» победу над «Авешем»
  • 00:49
    • Дортмундская «Боруссия» хочет продлить аренду Хакими
  • 00:26
    • Два матча чемпионата Румынии перенесены из-за коронавируса
    Тимо Вернер Футбол «Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в БундеслигеОбзор главных событий прошедшей недели в европейском футболе 10/06/2020 в 14:150
  • 14:34
    • «Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов
  • 13:57
    • Игроки клубов АПЛ хотят провести акцию против расизма
  • 00:16
    • Орлов: Вагнера точно не будет в ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие