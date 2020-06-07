«Эрцгебирге Ауэ» — «Карлсруэ». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч второй Бундеслиги 7 июня 2020 года

В воскресенье, 7 июня, в рамках 30-го тура второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ» на своем поле примет «Карлсруэ». Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Эрцгебирге Ауэ» — «Карлсруэ».

«Эрцгебирге Ауэ»

«Эрцгебирге» в 29 сыгранных поединках смог разжиться 38 зачетными пунктами, с которыми находится на 11-й позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону на восемь баллов.

После карантинной паузы клуб из Ауэ неплохо провел два стартовых поединка, набрав в них четыре очка. Сперва он дома одолел «Зандхаузен» (3:1), после чего в гостях расписал мировую с «Нюрнбергом» (1:1).

Предыдущие две игры «фиолетовые» провалили, поочередно уступив в родных стенах «Дармштадту» (1:3) и на выезде «Хайденхайму» (0:3).

На своей территории «Эрцгебирге» выступает довольно-таки неплохо, проиграв только дважды за 14 встреч, девять раз победив при три трех мировых исходах, разница мячей — 28:15.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» с 30 пунктами находится в зоне переходных матчей, а именно на 16 позиции, отставая на два очка от безопасной строки.

Незапланированная пауза пошла команде только на пользу. За четыре сыгранных поединка она ни разу не проиграла, раз выиграв и три матча закончив мировыми исходами.

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Начали «борцы» с домашней виктории над «Дармштадтом» (2:0), после чего поделили очки дома с «Бохумом» (0:0) и «Санкт-Паули» (1:1), а также с «Ганновером» (1:1) на выезде.

В 14 гостевых встречах этого первенства «Карлсруэ» добыл всего два победных результата, шесть раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей — 16:25.

В первом круге команды на поле «Карлсруэ» расписали мировую (1:1), а два сезоне тому назад «Эрцгебирге Ауэ» выиграл у «Карлсруэ» в плей-офф (3:1 и 0:0).

Прогноз на «Эрцгебирге Ауэ» — «Карлсруэ»

В данном поединке прогнозируем, что гости, ведущие отчаянно борьбу за выживание, смогут заработать очки в Ауэ. Наш прогноз и ставка: Х2. 0