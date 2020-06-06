«Веен» — «Динамо» Дрезден. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч второй Бундеслиги 6 июня 2020 года

В субботу, 6 июня, в 30-м туре второй немецкой Бундеслиги «Веен» из Висбадена дома сыграет с дрезденским «Динамо». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Веен» — «Динамо» Дрезден.

«Веен»

«Веен» после 29 проведенных матчей имеет на своем счету 28 набранных баллов, проигрывая два пункта зоны переходных матчей и четыре — безопасной позиции.

Клуб из города Висбадена удачно провел свой первый матч после карантинной паузы, одолев на своей территории претендента на повышение в классе «Штутгарт» (2:1).

Но затем «красно-черные» выдали серию из трех фиаско подряд. Сперва по 0:1 они уступили в гостях «Хайденхайму» и дома «Зандхаузену», а в своей последней проведенной встрече на выезде проиграли 2:3 «Гамбургу».

14 домашних игр текущего первенства принесли «Веену» всего лишь три победных исхода, четыре матча команда свела вничью и семь поединков проиграла, разница мячей — 13:26.

«Динамо» Дрезден

«Динамо» замыкает турнирную таблицу второй Бундеслиги, имея на своем счету только 24 очка, но при этом коллектив провел на два матча меньше.

Обе встречи первенства после рестарта дрезденцы проиграли, поочередно уступив в родных стенах «Штутгарту» (0:2) и на выезде «Ганноверу» (0:3) несколько дней тому назад.

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Перед уходом на незапланированный отдых «динамовцы» выиграли две игры кряду: в гостях у «Регенсбургом» и дома у «Эрцгебирге Ауэ» (по 2:1).

«Динамо» в текущем чемпионате на выезде праздновало всего лишь одну викторию в 13 матчах, четырежды играло вничью и восемь поединков проиграло, разница мячей — 9:25.

В первом круге «Динамо» в Дрездене взяло верх над «Вееном» — 1:0.

Прогноз на «Веен» — «Динамо» Дрезден

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Веена» — 2.25, победа «Динамо» — 3.25, ничья — 3.45.

В битве двух аутсайдеров второй Бундеслиги рекомендуем ставить на хозяев, которые выглядят более убедительно после рестарта. Наш прогноз и ставка: победа «Веена». 0