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    Покинет ли «Веен» зону вылета?

    «Веен» — «Динамо» Дрезден. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч второй Бундеслиги 6 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Веен» — «Динамо» Дрезден
    Футболисты «Веена»
    В субботу, 6 июня, в 30-м туре второй немецкой Бундеслиги «Веен» из Висбадена дома сыграет с дрезденским «Динамо». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Веен» — «Динамо» Дрезден.

    «Веен»

    «Веен» после 29 проведенных матчей имеет на своем счету 28 набранных баллов, проигрывая два пункта зоны переходных матчей и четыре — безопасной позиции.

    Клуб из города Висбадена удачно провел свой первый матч после карантинной паузы, одолев на своей территории претендента на повышение в классе «Штутгарт» (2:1).

    Но затем «красно-черные» выдали серию из трех фиаско подряд. Сперва по 0:1 они уступили в гостях «Хайденхайму» и дома «Зандхаузену», а в своей последней проведенной встрече на выезде проиграли 2:3 «Гамбургу».

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    • 14 домашних игр текущего первенства принесли «Веену» всего лишь три победных исхода, четыре матча команда свела вничью и семь поединков проиграла, разница мячей — 13:26.

    «Динамо» Дрезден

    «Динамо» замыкает турнирную таблицу второй Бундеслиги, имея на своем счету только 24 очка, но при этом коллектив провел на два матча меньше.

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    Обе встречи первенства после рестарта дрезденцы проиграли, поочередно уступив в родных стенах «Штутгарту» (0:2) и на выезде «Ганноверу» (0:3) несколько дней тому назад.

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    Перед уходом на незапланированный отдых «динамовцы» выиграли две игры кряду: в гостях у «Регенсбургом» и дома у «Эрцгебирге Ауэ» (по 2:1).

    «Динамо» в текущем чемпионате на выезде праздновало всего лишь одну викторию в 13 матчах, четырежды играло вничью и восемь поединков проиграло, разница мячей — 9:25.

    В первом круге «Динамо» в Дрездене взяло верх над «Вееном» — 1:0.

    Прогноз на «Веен» — «Динамо» Дрезден

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Веена» — 2.25, победа «Динамо» — 3.25, ничья — 3.45.

    В битве двух аутсайдеров второй Бундеслиги рекомендуем ставить на хозяев, которые выглядят более убедительно после рестарта. Наш прогноз и ставка: победа «Веена». 0

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