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    Кто приблизится к выходу в элитный дивизион?

    «Штутгарт» — «Гамбург». Прогноз (к. 2.32) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 28 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Гамбург»
    Даниэль Дидави
    В четверг, 28 мая, «Штутгарт» на своем поле примет «Гамбург» в рамках 28-го тура второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц Арене», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Штутгарт» — «Гамбург».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 28 Мая 2020 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 21:30 Гамбург Гамбург
  • Гамбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
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  • 3.25
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея на своем счету 45 очков.

    «Швабы» в этом сезоне одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

    Интересно, что после вынужденной паузы «автозаводцы» провели два матча на выезде и в обоих случаях уступили — «Вехену» (1:2) и «Хольштайн Килю» (2:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Свою последнюю победу «Штутгарт» одержал на своем поле в конце февраля, когда обыграл «Регенсбург» (2:0). В том же месяце команда вылетела из Кубка Германии, проиграв «Байеру» (1:2).

    «Гамбург»

    «Гамбург» расположился на второй строчке в турнирной таблице второй Бундеслиги с 46 баллами.

    На счету «динозавров» 12 побед, 10 ничьих и 5 поражений в этом сезоне.

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    • После выхода из карантина «горожане» тоже пока не побеждали, но их ничьи с «Гройтер Фюртом» (2:2) и «Арминией» (0:0) можно записать в актив.

    Примечательно, что последнюю победу «Гамбург» тоже одержал над «Регенсбургом» (2:1). Это произошло 7 марта.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Штутгарта» — 2.32, победа «Гамбурга» — 3.20, ничья — 3.40.

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    Нас ждет настоящее дерби в рамках второй Бундеслиги, ведь обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за попадание в элитный дивизион.

    В этом месяце «динозавры» демонстрируют лучшие результаты, но давайте не забывать, что они плохо играют в гостях, где одержали всего одну победу.

    А поскольку «швабы» на своем поле очень сильны, мы бы тоже попробовали поставить на их триумф. Наш прогноз — «победа хозяев».

    Если вы сильно сомневаетесь в таком исходе, можно взять «тотал голов больше 2,5» за 1.75. Подобный по статусу матч должен подарить не меньше трех мячей. 0

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