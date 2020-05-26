«Веен» — «Зандхаузен». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Второй Бундеслиги 26 мая 2020 года

В 28 туре Второй немецкой Бундеслиги «Веен» будет принимать «Зандхаузен». Игра пройдет на стадионе «БРИТА-Арена» 26 мая. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Веен» — «Зандхаузен».

«Веен»

Коллектив из Висбадена проводит далеко не лучший свой сезон. За 27 матчей Второй Бундеслиги команда набрала 28 баллов, вследствие чего она занимает 17 место в таблице.

Чтобы выбраться из зоны вылета, «Веену» необходимо отыграть разницу в два очка у «Нюрнберга», идущего 15-м.

Перед приостановкой чемпионата коллектив Рюдигера Рема не мог победить в течение пяти матчей, но 6 марта «Веен» на выезде разбил «Оснабрюк» (6:2).

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После возобновления турнира этот клуб завоевал три очка, одолев «Штутгарт» (2:1), но уже в следующей встрече «Веен» в гостях влетел «Хайденхайму» с минимальным счетом (0:1).

«Зандхаузен»

Представители одноименного немецкого города не очень далеко оторвались от грядущего соперника. В 27 матчах эта команда завоевала 30 очков.

От зоны понижения плей-офф коллектив Уве Кошината отделяют всего 2 балла. На столько же пунктов «Зандхаузен» опережает и оппонентов из зоны вылета.

Последний раз «Зандхаузен» радовал своих болельщиков победой еще в конце января. После выигранного поединка у «Оснабрюка» (3:1) подопечные Кошината пять раз проиграли и трижды завоевали по 1 баллу.

Выйдя из карантина, эта команда на выезде потерпела поражение от «Эрцгебирге Ауэ» (1:3), а в 27-м туре «Зандхаузен» расписал мировую с «Регенсбургом» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Веена» в игре 28-го тура Второй Бундеслиги оценивается в 2.70, на ничью букмекеры предлагают котировку 3.38, а на победу «Зандхаузена» — 2.63.

В очном сражении встретятся команды из нижней части таблицы, которые забивают мало. Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.57. 0