«Мерв» — «Небитчи». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 6-го тура чемпионата Туркменистана 4 апреля 2020 года

«Мерв»
В текущем чемпионате Туркменистана «Мерву» пока удалось победить лишь один раз в матчах. На старте чемпионата команда со счетом 1:0 обыграла «Энергетик Мары».
После этого «Мерв» потерпел четыре поражения подряд, причем не забил в этих матчах ни одного гола — общий счет четырех встреч — 0:7.
После возобновления чемпионата в апреле (турнир прерывался на месяц) в двух турах «Мерв» уступил «Ашхабаду» (0:1), а затем «Шагадаму» (0:1).
После пяти туров с 3 очками в активе «Мерв» занимает последнее восьмое место в таблице чемпионата Туркменистана.
«Небитчи»
«Небитчи» в пяти турах также удалось одержать лишь одну победу — 11 марта со счетом 1:0 был обыгран «Шагадам».
После этого «Небитчи» потерпел три поражения подряд, два из них — в апреле. Со счетом 1:2 команда проиграла «Энергетику Мары», а затем со счетом 2:5 — «Ашхабаду».
Набрав всего 3 очка, «Небитчи» занимает в таблице седьмое место, опережая «Мерв» лишь за счет разницы забитых и пропущенных мячей (4-10).
Прогноз и ставки
На победу «Мерва» в этом матче дается коэффициент 2,40, на ничью — 2,90, а на победу «Небитчи» — 2,80.
Прогноз и ставка на матч — победа «Мерва» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,82. 0