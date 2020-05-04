«Мерв» — «Небитчи». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 6-го тура чемпионата Туркменистана 4 апреля 2020 года

В 6-м туре чемпионата Туркменистана «Мерв» будет принимать «Небитчи». Матч пройдет 4 апреля. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Мерв» — «Небитчи».

«Мерв»

В текущем чемпионате Туркменистана «Мерву» пока удалось победить лишь один раз в матчах. На старте чемпионата команда со счетом 1:0 обыграла «Энергетик Мары».

После этого «Мерв» потерпел четыре поражения подряд, причем не забил в этих матчах ни одного гола — общий счет четырех встреч — 0:7.

После возобновления чемпионата в апреле (турнир прерывался на месяц) в двух турах «Мерв» уступил «Ашхабаду» (0:1), а затем «Шагадаму» (0:1).

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После пяти туров с 3 очками в активе «Мерв» занимает последнее восьмое место в таблице чемпионата Туркменистана.

«Небитчи»

«Небитчи» в пяти турах также удалось одержать лишь одну победу — 11 марта со счетом 1:0 был обыгран «Шагадам».

После этого «Небитчи» потерпел три поражения подряд, два из них — в апреле. Со счетом 1:2 команда проиграла «Энергетику Мары», а затем со счетом 2:5 — «Ашхабаду».

Набрав всего 3 очка, «Небитчи» занимает в таблице седьмое место, опережая «Мерв» лишь за счет разницы забитых и пропущенных мячей (4-10).

Прогноз и ставки

На победу «Мерва» в этом матче дается коэффициент 2,40, на ничью — 2,90, а на победу «Небитчи» — 2,80.

Прогноз и ставка на матч — победа «Мерва» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,82. 0