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    «Мерв» — «Небитчи». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 6-го тура чемпионата Туркменистана 4 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Мерв» — «Небитчи»
    Игроки «Небитчи»
    В 6-м туре чемпионата Туркменистана «Мерв» будет принимать «Небитчи». Матч пройдет 4 апреля. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Мерв» — «Небитчи».
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    Футбол. Туркмения. Премьер-лига 04 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Мерв»

    В текущем чемпионате Туркменистана «Мерву» пока удалось победить лишь один раз в матчах. На старте чемпионата команда со счетом 1:0 обыграла «Энергетик Мары».

    После этого «Мерв» потерпел четыре поражения подряд, причем не забил в этих матчах ни одного гола — общий счет четырех встреч — 0:7.

    После возобновления чемпионата в апреле (турнир прерывался на месяц) в двух турах «Мерв» уступил «Ашхабаду» (0:1), а затем «Шагадаму» (0:1).

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    После пяти туров с 3 очками в активе «Мерв» занимает последнее восьмое место в таблице чемпионата Туркменистана.

    «Небитчи»

    «Небитчи» в пяти турах также удалось одержать лишь одну победу — 11 марта со счетом 1:0 был обыгран «Шагадам».

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    После этого «Небитчи» потерпел три поражения подряд, два из них — в апреле. Со счетом 1:2 команда проиграла «Энергетику Мары», а затем со счетом 2:5 — «Ашхабаду».

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    • Набрав всего 3 очка, «Небитчи» занимает в таблице седьмое место, опережая «Мерв» лишь за счет разницы забитых и пропущенных мячей (4-10).

    Прогноз и ставки

    На победу «Мерва» в этом матче дается коэффициент 2,40, на ничью — 2,90, а на победу «Небитчи» — 2,80.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Мерва» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,82. 0

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    «Мерв» — «Небитчи». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 6-го тура чемпионата Туркменистана 4 апреля 2020 года. Прогноз на «Мерв» — «Небитчи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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