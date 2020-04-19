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    «Ювентус Манагуа» добудет нужный результат?

    «Депортиво Лас-Сабанас» — «Ювентус Манагуа». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Ювентус Манагуа»
    «Ювентус Манагуа»
    В ночь с 18 на 19 апреля в рамках 18-го тура чемпионата Никарагуа по футболу «Депортиво Лас-Сабанас» в домашнем матче сыграет с «Ювентус Манагуа». Игра начнется в 00:00 по мск. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Ювентус Манагуа».

    «Депортиво Лас-Сабанас»

    Перед заключительным туром регулярки «Депортиво Лас-Сабанас» разместился на последнем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 11 баллов. Шансов на плей-офф нет.

    На данный момент у «трехцветных» 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой они сперва дважды сыграли вничью, а затем было два поражения.

    Мировые были с «Окоталем» (1:1) на выезде и с «Халапой» (0:0) на своей арене, проигрыши состоялись дома от ФК «Манагуа» (0:1) и в гостях от «Ферретти» (0:2) в минувшем туре.

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    • Домашняя статистика «Лас-Сабанас» составляет: одна виктория, четыре мировых исхода и три поражения, забить удалось пять голов, пропустил — восемь.

    «Ювентус Манагуа»

    «Ювентус Манагуа» с 20 очками идет на шестой позиции, седьмую строку он опережает на два балла. Для выхода в плей-офф столичной команде будет достаточно не проиграть в этой игре.

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    В последнем туре первенства «Юве» уступил на своей территории «Окоталю» со счетом 0:1, а перед этим «желто-синие» не знали горечи поражений в трех встречах подряд.

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    • В этом отрезке они смогли в родных стенах разгромить по 3:0 «Дирианген» и «Реал Мадрис», а также поделил очки с «Реал Эстели» (0:0) на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    На выезде в этом чемпионате Никарагуа «Ювентус» еще не побеждал, трижды расписав мировые при пяти поражениях, разница забитых-пропущенных — 3:15.

    В первом круге «Юве» дома разгромил оппонента (5:0), в прошлом сезоне в Манагуа выиграл «Депор» (0:1), а в Лас-Сабанасе была ничья — 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ювентус Манагуа» — 2.30, победа «Депортиво Лас-Сабанас» — 2.95, ничья — 3.45.

    «Ювентус Манагуа» для выхода в плей-офф будет достаточно не проиграть в этом поединке. Прогнозируем, что столичная команда добьется нужного результата. Наши прогноз и ставка: Х2. 0

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    «Депортиво Лас-Сабанас» — «Ювентус Манагуа». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Ювентус Манагуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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