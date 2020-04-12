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    «Минск» — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 12 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Минск» — БАТЭ
    Футболисты БАТЭ
    В воскресенье, 12 апреля, «Минск» на своем поле примет БАТЭ в рамках четвертого тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в столице республики, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Минск» — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Апреля 2020 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 15:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    Коэффициенты на матч
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    «Минск»

    «Минск» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 6 очков.

    «Горожане» начали сезон с двух побед, обыграв «Белшину» (3:1) и минское «Динамо» (3:2).

    А вот в третьем туре подопечные Андрея Разина в гостях потерпели поражение от текущего «Энергетика-БГУ» (0:2).

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    У «Минска» дисквалификацию отбыл словенский игрок Миха Горопевшек, пропустивший последний матч.

    БАТЭ

    Футболисты БАТЭ расположились лишь на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 3 набранными баллами.

    Команда из Борисова в двух стартовых выездных матчах сезона проиграла «Энергетику-БГУ» (1:3) и «Славии-Мозырь» (1:2).

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    И лишь в третьем туре «желто-синие» добились победы, одолев на своем поле «Рух» (1:0) благодаря голу Станислава Драгуна.

    В первом полуфинальном матче Кубка Белоруссии БАТЭ на выезде минимально уступил «Славии-Мозырь» (0:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа БАТЭ — 2.02, победа «Минска» — 4.10, ничья — 3.50.

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    Нам же кажется, что ставку на триумф «желто-синих» нужно обходить стороной, учитывая то, как нестабильно играют футболисты из Борисова в этом сезоне.

    Все три выездные матча БАТЭ проиграл, а единственную победу на своем поле добыл в противостоянии с новичком высшей лиги.

    Исходя из этого, куда логичнее поверить в «горожан», которые стартовали в новом сезоне более чем успешно. Наш прогноз — «хозяева не проиграют» за 1.88.

    «Минск» забил шесть голов в трех стартовых матчах, тогда как БАТЭ уже пропустил пять. Почему бы не попробовать ставку «индивидуальный тотал "горожан" больше 1» за 2.10? 0

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    «Минск» — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 12 апреля 2020 года. Прогноз на «Минск» — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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