«Минск» — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 12 апреля 2020 года

«Минск»
«Минск» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 6 очков.
«Горожане» начали сезон с двух побед, обыграв «Белшину» (3:1) и минское «Динамо» (3:2).
А вот в третьем туре подопечные Андрея Разина в гостях потерпели поражение от текущего «Энергетика-БГУ» (0:2).
У «Минска» дисквалификацию отбыл словенский игрок Миха Горопевшек, пропустивший последний матч.
БАТЭ
Футболисты БАТЭ расположились лишь на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 3 набранными баллами.
Команда из Борисова в двух стартовых выездных матчах сезона проиграла «Энергетику-БГУ» (1:3) и «Славии-Мозырь» (1:2).
И лишь в третьем туре «желто-синие» добились победы, одолев на своем поле «Рух» (1:0) благодаря голу Станислава Драгуна.
В первом полуфинальном матче Кубка Белоруссии БАТЭ на выезде минимально уступил «Славии-Мозырь» (0:1).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа БАТЭ — 2.02, победа «Минска» — 4.10, ничья — 3.50.
Нам же кажется, что ставку на триумф «желто-синих» нужно обходить стороной, учитывая то, как нестабильно играют футболисты из Борисова в этом сезоне.
Все три выездные матча БАТЭ проиграл, а единственную победу на своем поле добыл в противостоянии с новичком высшей лиги.
Исходя из этого, куда логичнее поверить в «горожан», которые стартовали в новом сезоне более чем успешно. Наш прогноз — «хозяева не проиграют» за 1.88.
«Минск» забил шесть голов в трех стартовых матчах, тогда как БАТЭ уже пропустил пять. Почему бы не попробовать ставку «индивидуальный тотал "горожан" больше 1» за 2.10? 0