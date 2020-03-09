«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 9 марта 2020 года

В понедельник, 9 марта, московский «Спартак» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 21 тура чемпионата России. Встреча на «Открытие Арене» начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Краснодар».

«Спартак»

Зимой красно-белые усилил атаку, арендовав у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Клуб покинули Джано Ананидзе («Анортосис») и Максим Глушенков («Крылья Советов», аренда).

В январе «Спартак» обошелся без контрольных матчей, а в феврале второй год подряд красно-белые выиграли коммерческий турнир «Кубок Париматч Премьер».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В трех матчах москвичи обыграли «Ростов» (2:1), по пенальти уступили «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти) и расправились с сербским «Партизаном» (3:2).

В последних матчах на сборах «Спартак» обыграл армянский «Арарат» (3:1) и разобрался с узбекским «Пахтакором» из Ташкента — 4:0.

В первом после зимнего перерыва официальном матче «Спартак» одержал заслуженную гостевую победу над «Динамо» (2:0), хотя и не слишком впечатлил своей игрой.

Затем в 1/4 финала Кубка России «Спартак» на своем поле одолел ЦСКА. Красно-белые вели 2:0, но позволили сопернику отыграться, победив со счетом 3:2 в экстра-тайме

После 20 туров РПЛ «Спартак» с 25 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 21-21, по 4 гола забили Самюэль Жиго, Зелимхан Бакаев и Йордан Ларссон.

«Краснодар»

Зимой кубанцы только теряли игроков. Ушли: Иван Игнатьев («Рубин»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Юнес Намли («Колорадо»). Пришёл в клуб лишь Егор Сорокин, вернувшийся из аренды в «Рубине».

Более того, на сборах получили травмы Спайич и Мартынович, основная пара центральных защитников. Ранее в лазарете находились уже атакующие игроки Кабелья и Классон.

Зимой «быки» провели ряд контрольных матчей, победив в январе-начале февраля «Динамо Бухарест» (2:1), чешский «Яблонец» (2:1) и шведский «Мальме» (3:1).

Чешской «Виктория Пльзень» кубанцы проиграли со счетом 3:4, после чего со счетом 4:3 победили норвежский «Мьондален» и взяли верх над «Крыльями Советов» (1:0).

Последние три матча на сборах «Быки» проиграли со счетом 0:1, уступив норвежскому «Мольде», испанской «Малаге» и «Ростову».

Календарь и таблица РПЛ

В первом матче весеннего отрезка РПЛ «Краснодар» на своем поле победил «Уфу» со счетом 2:0, забив оба мяча ближе к концовке матча.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» идет на 2-м месте с 38 очками, на 8 баллов отставая от «Зенита». Разница мячей 35-20, по 5 голов забили Маркус Берг и Ари, еще 4 у Магомед-Шапи Сулейманова.

В первом круге «Краснодар» победил дома 2:1. В прошлом сезоне «быки» дома уступили 0:1, сыграв в гостях вничью 1:1. На «Открытие Арене» в последних 5 матчах «Краснодар» трижды проиграл и раз выиграл.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Краснодара» — 2,90.

Можно прогнозировать, что на своем поле «Спартак» не проиграет.

Матч, скорее всего, будет не таким результативным, как предыдущая кубковая встреча «Спартака». Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,85. 0