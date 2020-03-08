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    На «Дачия Арене» «сухо» не будет?

    «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Италии 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина»
    Футболист «Удинезе»
    В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Удинезе» 8 марта на «Дачия Арене» сразится с «Фиорентиной». Начало встречи запланировано на 20:00 по Москве. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    «Удинезе» имеет на своем счету 27 очков, которые позволяют команде находится на 14 позиции в турнирной таблице Серии А. Зону вылета клуб из Удине опережает на пять баллов.

    «Маленькие зебры» не могут победить в шести поединках первенства подряд. Сперва в этой серии они проиграли три встречи кряду, а последующие три игры свели вничью.

    В минувшем туре еще 22 февраля «черно-белые» сыграли 1:1 в гостях с «Болоньей», а перед этим были мировые с дома 0:0 с «Вероной» и на выезде 1:1 с «Брешией».

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    • На своей арене в текущем розыгрыше итальянского первенства «Удинезе» выиграл в пяти матчах из 12, три игры свел вничью и четырежды проиграл, разница мячей — 10:12.

    «Фиорентина»

    У «Фиорентины» в копилке имеется 29 зачетных пунктов, позволяющие коллективу из Флоренции расположиться строкой выше своего предстоящего противника.

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    В предыдущих двух турах «фиалки» смогли разжиться четырьмя очками. Сперва в этом отрезке они разгромили на выезде «Сампдорию» (5:1), а потом дома сыграли 1:1 с «Миланом».

    Перед этим периодом у «лилий» была серия из трех поражений с учетом всех турниров, где два из них пришлись на матчи итальянского первенства.

    Все прогнозы на Серию А

    12 гостевых игр текущей Серии А принесли «Фиорентине» четыре виктории, три ничейных результата и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 19:19.

    В первом круге «Фиорентина» дома обыграла «Удинезе» со счетом 1:0, в прошлом сезоне в Удине была ничья (1:1), а во Флоренции верх взяли «фиалки» — 1:0.

    Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.70.

    На викторию «Удинезе» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.25.

    «Удинезе» особенно на своем поле играет нерезультативно, а вот «Фиорентина» в гостях зачастую заканчивает на тотал «больше». Прогнозируем, что в данном поединке команды пару голов забьют. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0

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    «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Италии 8 марта 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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