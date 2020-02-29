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    Кто лучше подготовился к столичному дерби на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» — «Спартак»
    Доменико Тедеско
    Одним из центральных матчей 20-го тура РПЛ будет столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком». Встреча, которая пройдет 29 февраля на «ВТБ Арене», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Февраля 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Динамо»

    Зимой бело-голубых усилили защитник Дмитрий Скопинцев («Краснодар», 4,3 млн евро) и нападающий Николай Комличенко («Млада Болеслав», 3,5 млн евро).

    Ушли из «Динамо» нападающий Рамиль Шейдаев («Сабах», бесплатно), полузащитники Вячеслав Грулёв («Нижний Новгород», аренда), Мигел Кардозу («Тамбов», аренда), нападающий Николай Обольский («Нижний Новгород», аренда) и защитник Игорь Калинин («Урал», аренда).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В январе подопечные Кирилла Новикова провели контрольные матчи с польскими «Заглембе Любин» (5:1) и «Лехией» (0:2).

    В феврале были обыграны сербский «Младость Лучани» (3:1), чешский «Слован Либерец» (2:0), латвийские «Вентспилс» (2:1) и «Спартак Юрмала» (5:0), узбекский «Металлург Бекабад» (1:0).

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  • 26/02/2020

    • С казахстанским «Кайратом» бело-голубые сыграли вничью 1:1, а ФК «Сочи» проиграли 1:3. В последних матчах «Динамо» сыграло вничью с «Минском» (1:1) и победило «Динамо» Минск — 4:0.

    «Спартак»

    Зимой красно-белые усилил атаку, арендовав у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Тем временем клуб покинули Джано Ананидзе («Анортосис», бесплатно) и Максим Глушенков («Крылья Советов», аренда).

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  • 08/02/2020

    • В январе «Спартак» обошелся без контрольных матчей, а в феврале второй год подряд красно-белые выиграли коммерческий турнир «Кубок Париматч Премьер».

    В трех матчах москвичи обыграли «Ростов» (2:1), по пенальти уступили «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти) и расправились с сербским «Партизаном» (3:2).

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    В последних матчах «Спартак» обыграл армянский «Арарат» (3:1) и разобрался с узбекским «Пахтакором» из Ташкента — 4:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл оба матча: 2:1 дома и 1:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    На победу «Динамо» букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничейный результат в основное время — 3,10, а на победу «Спартака» — 3,00.

    Красно-белые на сборах основательно подготовились и провели спарринги с более серьезными соперниками. Можно прогнозировать, что «Спартак» не проиграет в предстоящем матче.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставки и ТМ 2,5 за 1,55, и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    «Динамо» — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 29 февраля 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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