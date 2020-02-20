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    «АЗ Алкмар» — ЛАСК: будет результативно?

    «АЗ Алкмар» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «АЗ Алкмар» — ЛАСК
    Уссама Идрисси
    20 февраля голландский «АЗ Алкмар» в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграет с австрийским ЛАСКом. Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «АЗ Алкмар» — ЛАСК.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» финишировал на втором месте в своем квартете. В одной компании с «МЮ», «Партизаном» и «Астоной», голландцы добыли две виктории, три раза сыграли вничью и одну встречу проиграли.

    Одолеть удалось только казахов (6:0 и 5:0), мировые состоялись в играх с сербами и в домашней встрече с манкунианцами, которым «сырные фермеры» проиграли в гостях (0:4).

    После 22 туров голландского первенства алкмарцы находятся на второй позиции в турнирной таблице, уступая шесть очков первому «Аяксу», опережая третий «Фейноорд» на четыре пункта.

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  • 17/02/2020

    • «АЗ Алкмар» уступил в двух своих последних играх. Сперва в Кубке страны он был бит дома второлиговой «Бредой» (1:3), а накануне проиграл на выезде в чемпионате «Твенте» (0:2).

    ЛАСК

    ЛАСК стал победителем в своем квартете, выиграв четыре игры из шести при одном ничейном исходе и одном поражении, разница мячей — 11:4.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Австрийский коллектив победил во всех домашних встречах и на выезде «Русенборг», в других гостевых встречах он сыграл вничью с ПСВ (0:0) и оказался слабее «Спортинга» (1:2).

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    В чемпионате Австрии «черно-белые» находятся во главе турнирной таблицы, опережая всего на один пункт второй «РБ Зальцбург» и на десять баллов третий «Рапид».

    ЛАСК вышел победителем из своих последних двух игр, продлив серию без поражений до пяти матчей. В этот период команда в Кубке страны переиграла дома «Штурм» (2:0), а в чемпионате одолела на выезде «Зальцбург» (3:2).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АЗ Алкмара» — 2.25, победа ЛАСКА — 3.40, ничья — 3.50.

    Прогнозируем, что на своей территории «АЗ Алкмар» не проиграет ЛАСКу, и в игре будет забито несколько мячей. 0

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