«Мордовия» — «Рига». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка ФНЛ 15 февраля 2020 года

В субботу, 15 февраля, в рамках Кубка ФНЛ, который пройде на Кипре, российская «Мордовия» сыграет с латвийской «Ригой». Начало — в 16:30 по мск. Прогноз на «Мордовия» — «Рига».

«Мордовия»

«Мордовия» в первом российском дивизионе этого сезона находится в зоне вылета, на 18 месте. После 25 игр у команды на счету 19 очков, что на семь меньше, чем у 15 спасительной позиции.

Финиш в первенстве выдался для клуба из Саранска неплохо. В последних четырех встречах он два раза сыграл вничью при одной победе и одном поражении.

Неудача состоялась в выездной игре против «Чайки» (1:3), а между этим поединком «трехцветные» дважды дома сыграли вничью — с «Торпедо» и «Факелом» (по 1:1).

Виктория была добыта в матче заключительного тура первой части чемпионата ФНЛ. В Калининграде «Мордовия» смогла положить на лопатки «Балтику» (2:0), которая ведет борьбу за место в плей-офф.

В межсезонье команда провела только один контрольный поединок, одолев со счетом 4:2 второлиговую ульяновскую «Волгу».

«Рига»

«Ригу» в межсезонье возглавил бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов, который осенью был уволен из московской команды.

Отметим, что коллектив из столицы Латвии, основанный только в 2015 году, успел уже два раза стать чемпионом страны (в 2018 и 2019 годах).

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В прошедшем латвийском первенстве «львы» в 32 поединках добыли 20 викторий, шесть матчей свели вничью и столько же игр проиграли. Ближайшего преследователя они опередили на семь пунктов.

После завершения чемпионата Латвии 19 ноября, «Рига» не проводила больше матчей. А в своей последней игре она в родных стенах разгромила «Спартакс» из Юрмалы — 4:1.

Прогноз на «Мордовия» — «Рига»

Прогнозируем, что действующий чемпион Латвии, даже несмотря на статус турнира, сможет обыграть аутсайдера первой российской лиги. 0