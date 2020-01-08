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    Сделает ли «Лестер» хороший задел еще в первом матче?

    «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка английской лиги 8 января 2020 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Астон Вилла»
    Джеймс Мэддисон
    В среду, 8 января, в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги «Лестер» на своем поле примет «Астон Виллу». Встреча, которая пройдет на «Кинг Пауэр», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Лестер» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 08 Января 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
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    «Лестер»

    «Лестер» в этом розыгрыше Кубка Лиги прошел уже четыре раунда, где дважды встречался с представителями элиты. Еще на первой стадии он по пенальти преодолел «Ньюкасл», а на предыдущей стадии за аналогичным сценарием выбил «Эвертон».

    «Лисы» выиграли свои последние три встречи. Началась эта серия еще в конце прошлого года с гостевой виктории над «Вест Хэмом» (2:1) в АПЛ. В первом поединке 2020 года они также в чемпионате страны разгромили «Ньюкасл» (3:0) в гостях, а накануне в Кубке Англии взяли верх над «Уиганом» (2:0) дома.

    В турнирной таблице Премьер-лиги «синие» идут на второй позиции, имея на своем счету 45 очков после 21 игры, но лидеру уступают аж 13 пунктов.

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    • На своей арене «Лестер» в этом сезоне уступает удачно, проиграв только раз за 11 встреч с учетом всех турниров («Ливерпулю» 0:4 в АПЛ).

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» преодолела также четыре этапа в текущем розыгрыше Кубка Лиги, убрав со своего пути трех представителей Премьер-лиги.

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    В 1/16 финала бирмингемцы повергли «Брайтон» (3:1), затем прошли «Вулверхэмптон» (2:1), а в четвертьфинале разгромили 5:0 «Ливерпуль», выставивший на ту игру молодежный состав.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 21 тура в элите английского футбола, «львы» занимают 17 место, опережая всего лишь на один пункт зону вылета. Накануне они были выбиты из Кубка Англии перволиговым «Фулхэмом» (1:2).

    С гостевых игр во всех турнирах этого сезона «Виллианы» привезли только четыре виктории из 14 матчей, две из которых пришлись как раз на поединки Кубка Лиги.

    В первом круге текущего розыгрыша АПЛ «Лестер» разгромил «Астон Виллу» в Бирмингеме со счетом 4:1.

    Прогноз на «Лестер» — «Астон Вилла»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.41, победа «Астон Виллы» — 8.00, ничья — 5.30.

    В родных стенах «Лестер» чувствует себя очень уверенно, зачастую обыгрывая уступающие ему в классе команды. Прогнозируем, что одного из аутсайдеров АПЛ дома «лисы» одолеют с разницей в несколько мячей. 0

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    «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка английской лиги 8 января 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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