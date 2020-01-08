«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка английской лиги 8 января 2020 года

«Лестер»
«Лестер» в этом розыгрыше Кубка Лиги прошел уже четыре раунда, где дважды встречался с представителями элиты. Еще на первой стадии он по пенальти преодолел «Ньюкасл», а на предыдущей стадии за аналогичным сценарием выбил «Эвертон».
«Лисы» выиграли свои последние три встречи. Началась эта серия еще в конце прошлого года с гостевой виктории над «Вест Хэмом» (2:1) в АПЛ. В первом поединке 2020 года они также в чемпионате страны разгромили «Ньюкасл» (3:0) в гостях, а накануне в Кубке Англии взяли верх над «Уиганом» (2:0) дома.
В турнирной таблице Премьер-лиги «синие» идут на второй позиции, имея на своем счету 45 очков после 21 игры, но лидеру уступают аж 13 пунктов.
На своей арене «Лестер» в этом сезоне уступает удачно, проиграв только раз за 11 встреч с учетом всех турниров («Ливерпулю» 0:4 в АПЛ).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» преодолела также четыре этапа в текущем розыгрыше Кубка Лиги, убрав со своего пути трех представителей Премьер-лиги.
В 1/16 финала бирмингемцы повергли «Брайтон» (3:1), затем прошли «Вулверхэмптон» (2:1), а в четвертьфинале разгромили 5:0 «Ливерпуль», выставивший на ту игру молодежный состав.
После 21 тура в элите английского футбола, «львы» занимают 17 место, опережая всего лишь на один пункт зону вылета. Накануне они были выбиты из Кубка Англии перволиговым «Фулхэмом» (1:2).
С гостевых игр во всех турнирах этого сезона «Виллианы» привезли только четыре виктории из 14 матчей, две из которых пришлись как раз на поединки Кубка Лиги.
В первом круге текущего розыгрыша АПЛ «Лестер» разгромил «Астон Виллу» в Бирмингеме со счетом 4:1.
Прогноз на «Лестер» — «Астон Вилла»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.41, победа «Астон Виллы» — 8.00, ничья — 5.30.
В родных стенах «Лестер» чувствует себя очень уверенно, зачастую обыгрывая уступающие ему в классе команды. Прогнозируем, что одного из аутсайдеров АПЛ дома «лисы» одолеют с разницей в несколько мячей. 0