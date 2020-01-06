«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч чемпионата Италии 6 января 2020 года

6 января «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» в 18 туре Серии А сыграет с «Кальяри». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по Москве. Прогноз на «Ювентус» — «Кальяри».

«Ювентус»

Туринский клуб начал декабрь с домашней ничьей с «Сассуоло» (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов.

Затем «Юве» отправился в гости к «Лацио», где был бит со счетом 1:3, проиграв на «Олимпико» впервые за шесть лет.

В выездном матче Лиги чемпионов с «Байером» туринский клуб победил со счетом 2:0. А в последних матчах Серии А одолел на своем поле «Удинезе» (3:1) и на выезде справился с «Сампдорией» (2:1).

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После 17 туров «Ювентус» на 1-м месте с 42 очками. Тем не менее, конец год омрачился поражением от «Лацио» 1:3 в Суперкубке Италии.

«Кальяри»

Гости стали открытием этого сезона в Италии. Никто не ожидал, что сардинийцы взберутся так высоко. Им удалось набрать 29 очков и сейчас занимать шестую строчку.

До позапрошлого тура Серии А «россоблу» не знали поражений 15 поединков кряду во всех турнирах. Такие результаты позволили даже какое-то время быть в топ-4.

Тем не менее, последние три игры чемпионата «Кальяри» не выигрывает. Хуже того — два предыдущих матчи клуб проиграл — «Лацио» (1:2) и «Удинезе» (1:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 6,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0