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    Окажутся ли «лисы» хитрее «сорок»?

    «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Лестер»
    Джонни Эванс
    В среду, 1 января, «Ньюкасл» на своем поле примет «Лестер» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2020 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    В 20 сыгранных турах «сороки» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    В декабре команда Стива Брюса успела обыграть «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Саутгемптон» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0), проиграв при этом «Бернли» (0:1), «Манчестер Юнайтед» (1:4) и «Эвертону» (1:2).

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    После травм у «Ньюкасла» восстанавливаются Пол Дамметт, Киран Кларк, Джамал Ласселлс, Сон Ен Ки, Мэтт Ритчи и Ален Сен-Максимен.

    «Лестер»

    «Лестер» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 42 набранными очками.

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    • На счету подопечных Брендана Роджерса 13 побед, три ничьи и четыре поражения в 20 турах.

    Декабрь «лисы» начали с побед над «Эвертоном» (2:1), «Уотфордом» (2:0) и «Астон Виллой» (4:1), но затем разошлись миром с «Норвичем» (1:1) и уступили «Манчестер Сити» (1:3) и «Ливерпулю» (0:4).

    Календарь и таблица АПЛ

    В предыдущем туре ближайшие преследователи «Ливерпуля» в гостях нанесли поражение «Вест Хэму» (2:1), вынудив руководство «молотобойцев» уволить Мануэля Пеллегрини.

    У «Лестера» серьезных кадровых проблем на данный момент нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лестера» — 1.67, победа «Ньюкасла» — 5.00, ничья — 3.90.

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    Стоит признать, что «сороки» в целом хорошо играют на своем поле, но несколько дней назад они все же уступили «Эвертону» на «Сент-Джеймс Парк», показав соперникам свои слабости.

    У «лис» сейчас очень напряженный календарь, тем более что им подряд пришлось встречаться с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Многие опасались, что после двух провалов у них начнется спад, но команда Роджерса порадовала победой над «Вест Хэмом».

    Поскольку «Лестер» в целом сильнее «Ньюкасла», ему удалось избежать травм лидеров, мы не видим причин сомневаться в его успехе. Наш прогноз — «победа гостей».

    Также можно попробовать ставку «тотал голов больше 2,5» за 1.95. «Лестер» в среднем забивает больше двух мячей за игру, но мы ждем результативных атак и от «Ньюкасла», который поражал ворота соперников в шести из семи последних матчей. 0

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