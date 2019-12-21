«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в чемпионате Англии 21 декабря 2019 года

В 18 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 21 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер».

«Манчестер Сити»

В 17 турах английской Премьер-лиги коллектив из Манчестера завоевал 35 баллов, чего сейчас достаточно лишь для третьего места в таблице.

В конце ноября подопечные Пепа Гвардиолы дважды сыграли вничью. Сперва это была встреча с «Шахтером» в ЛЧ (1:1), а чуть позже — с «Ньюкаслом» в АПЛ (2:2).

3 декабря «горожане» разгромили «Бернли» (4:1), после чего «Манчестер Сити» потерпел поражение от МЮ (1:2). Заключительный матч на евроарене завершился победой небесно-голубых над «Динамо» Загреб (4:1).

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15 декабря на стадионе «Эмирейтс» гости легко разобрались с «Арсеналом» (3:0). В 1/4 финала Кубка лиги «горожане» прошли «Оксфорд Юнайтед» (3:1).

«Лестер»

В своих 17 поединках в Премьер-лиге команда из одноименного города заработала 39 баллов. Находясь на второй строчке в таблице, этот коллектив отстает от «Ливерпуля» на 10 пунктов.

На данном этапе сезона подопечные Брендана Роджерса не проигрывают уже в течение 11 матчей. В декабрьских встречах «Лестер» победил четырежды, а еще одна игра завершилась ничьей.

В 14 туре английской Премьер-лиги «лисы» одолели «Эвертон» (2:1), после чего синие одержали верх над «Уотфордом» (2:0) и разгромили «Астон Виллу» (4:1).

14 декабря «Лестер» расписал мировую с «Норвичем» (1:1), а в четвертьфинале Кубка лиги коллектив Роджерса прошел «Эвертон» по пенальти (2:2, 4:2).

Прогноз

На победу «Манчестер Сити» букмекеры дают коэффициент 1,38, на ничью — 5,60, а на победу «Лестера» — 7,40.

Оба коллектива не станут закрываться и довольствоваться малым. Наш прогноз на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1,68. 0