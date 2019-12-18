«Боруссия» М — «Падерборн». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2019 года

«Боруссия» М
После 15 туров немецкого первенства команда из Менхенгладбаха имеет в своей копилке 31 балл. Но сейчас этот коллектив опустился на 2 место в таблице, отстав от «РБ Лейпцига» на 2 пункта.
30 октября «жеребята» в 1/16 финала Кубка страны проиграли «Боруссии» Д (2:1). Но затем подопечные Марко Розе победили в трех встречах кряду.
В Бундеслиге черно-бело-зеленые одолели «Байер» (2:1), а в ЛЕ они оказались сильнее «Ромы» (2:1). 10 ноября «Боруссия» М разобралась с «Вердером» (3:1). Потеря очков у клуба из Менхенгладбаха случилась во встрече с «Унионом» (0:2).
Чуть позже в еврокубках «жеребята» победили «Вольфсберг» (1:0), после чего они одолели «Фрайбург» (4:2) и «Баварию» (2:1). 12 декабря «Боруссия» М попрощалась с Лигой Европы, уступив «Башакшехиру» (1:2), а в 15 туре чемпионата коллектив Розе проиграл «Вольфсбургу» (1:2).
«Падерборн»
В 15 поединках немецкого первенства клуб из одноименного города сумел добыть всего 9 баллов. Из-за этого команда находится на последнем месте в турнирной таблице.
В 9 туре чемпионата Германии «Падерборн» впервые в сезоне завоевал 3 очка, победив «Фортуну» (2:0). А затем подопечные Штеффена Баумгарта опять начали проигрывать.
Сперва его коллектив уступил «Байеру» в Кубке страны (0:1), после чего в Бундеслиге «Падерборн» потерпел поражения от «Хоффенхайма» (0:3) и «Аугсбурга» (0:1). В 12 туре на «Сигнал Идуна Парк» гости расписали мировую с «Боруссией» Д (3:3).
30 ноября команда Баумгарта оказалась слабее «РБ Лейпцига» (2:3), но в декабре «Падерборн» победил «Вердер» (1:0) и сыграл вничью с «Унионом» (1:1).
Прогноз
«Боруссия» М является безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу букмекеры дают коэффициент 1,29, ничья оценивается в 6,30, а успех «Падерборна» в 10,0.
Подопечные Марко Розе хотят прервать полосу невезений. И сделать это можно в игре против самой слабой команды Бундеслиги. Наш прогноз на матч — «Боруссия» М забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,67. 0