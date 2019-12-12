«Рейнджерс» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» будет принимать «Янг Бойз». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Янг Бойз».

«Рейнджерс»

После пяти туров группового этапа Лиги Европы шотландская команда из Глазго идет первой с 8 очками на счету, опережая «Порту» и «Янг Бойз» на 1 пункт, а «Фейеноорд» — на 3 балла.

С 27 октября по 24 ноября подопечные Стивена Джеррарда провели отличный победный отрезок из шести матчей. Последним соперником в этой серии был «Гамильтон», который уступил «Джерс» со счетом 1:3.

Затем на евроарене «плюшевые мишки» расписали мировую с «Фейеноордом» (2:2), а в 15 туре Премьершипа «Рейнджерс» разгромил «Хартс» (5:0).

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Затем в домашнем первенстве светло-синие расписали мировую с «Абердином» (2:2), а в финале Кубка лиги «Рейнджерс» потерпел поражение от «Селтика» (0:1).

«Янг Бойз»

Сейчас швейцарская команда из Берна находится на третьей позиции в таблице Группы G. После пяти туров столичный коллектив имеет на своем счету 7 очков.

3 ноября «Янг Бойз» потерпел поражение от «Серветта» (0:3) в рамках 13 тура Суперлиги. Из-за этого прервалась победная серия из семи матчей.

А затем в Лиге Европы подопечные Герардо Сеоане расписали мировую с «Фейеноордом» (1:1). В 14 и 15 турах домашнего первенства «пчелы» одержали верх над «Санкт-Галленом» (4:3) и «Сьоном» (4:3).

28 ноября желто-черные проиграли «Порту» на евроарене (1:2), а чуть позже коллектив из Берна не справился с «Базелем» в чемпионате (0:3). 17 тур швейцарской Суперлиги завершился для «Янг Бойз» победой над «Люцерном» (1:0).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничью — 3,85, а успех «Янг Бойз» оценивается в 4,20.

Оба коллектива стремятся выйти из группы. Для этого им необходимо зарабатывать три очка в Глазго. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,71. 0