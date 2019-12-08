ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерШесть лет падения. Как «МЮ» докатился до такой жизни? Фредди ЮнгбергБлестящий «Брайтон» и ужасный «Арсенал». «Канониры» остаются в яме Альваро МоратаПримера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» примет «Эспаньол»
  • 00:54
    • «Интер» и «Рома» не определили победителя
  • 00:34
    • Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при
  • 22:59
    • Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при
  • 21:42
    • «Зенит» разгромил московское «Динамо»
  • 21:31
    • «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча в Туле
  • 14:57
    • «Адмирал» дома разобрался с «Витязем»
  • 14:45
    • Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Ньюкасл» продвижение вверх?

    «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 8 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Саутгемптон»
    Джамал Ласселлс
    В 16 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Саутгемптон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Декабря 2019 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.75
  • Играть!
    •

    «Ньюкасл»

    За 15 туров английского первенства «горожанам» удалось подняться на 11 место в таблице, имея на своем счету 19 очков. От зоны Лиги Европы команда отстает на 4 пункта.

    В последних пяти встречах подопечные Стива Брюса сумели победить трижды. В 11 туре АПЛ «сороки» переиграли «Вест Хэм» (3:2), после чего «Ньюкасл» одолел «Борнмут» (2:1).

    А в выездной встрече 25 ноября черно-белые оказались слабее «Астон Виллы» (2:0). Но в 14 туре Премьер-лиги этот коллектив расписал мировую с «Ман Сити» (2:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    В последнем на данный момент поединке чемпионата «Ньюкасл» на выезде сыграл с «Шеффилдом». Матч завершился уверенной победой «сорок» со счетом 2:0.

    «Саутгемптон»

    По завершении 15 туров АПЛ команде из одноименного города удалось на время покинуть зону вылета. Сейчас с 15 очками на счету этот коллектив идет 17 в таблице, опережая «Эвертон» на 1 пункт.

    После ничьей в 9 туре Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1) «Саутгемптон» дома был унижен «Лестером» на своем поле (0:9).

  • Шесть лет падения. Как «МЮ» докатился до такой жизни?
  • Инсайды о ситуации внутри «МЮ» при Мойесе, ван Гале, Моуринью и Сульшере
  • Сегодня

    • Затем «святые» дважды проиграли «Ман Сити». Сперва это был Кубок лиги (1:3), а чуть позже подопечные Ральфа Хазенхюттля уступили «горожанам» в АПЛ (1:2). В 12 туре чемпионата «Саутгемптон» дома не справился с «Эвертоном» (1:2).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Но в следующем матче на «Эмирейтс» «святые» расписали мировую с «Арсеналом» (2:2), после чего коллектив Хазенхюттля победил «Уотфорд» (2:1) и «Норвич» (2:1) в 14 и 15 турах английского первенства.

    Прогноз

    Победа «Ньюкасла» в этой встрече оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Саутгемптона» — 2,80.

    Сейчас «сороки» отстают на 4 очка от еврокубковой зоны. Команда Стива Брюса уже может задумываться о борьбе за место в ЛЕ. Для этого им необходимо побеждать в таких матчах. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Анахайм — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тамбов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Вирджил ван Дейк
  • В режиме «гринда». «Ливерпуль» оторвался от преследователей на 11 очков
    • 14:35 01/12/2019     «Локомотив» — «Динамо»
  • Столичное дерби показало прогресс «Динамо» и стагнацию «Локо»
    • 00:27 02/12/2019     «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»
  • «Челси» не обладает нужным составом для больших задач
    • 20:27 01/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    Игроки «Ак Барса» Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» разбило «Локомотив», «Ак Барс» обыграл «Торпедо»Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ Вчера в 22:370
  • 00:45
    • Лига 1: «Лилль» обыграл «Брест», «Лион» разгромил «Ним»
  • 22:49
    • Евролига: «Зенит» обыграл французов, «Химки» уступили «Барселоне»
  • 22:10
    • Синицина и Кацалапов — четвертые после ритм-танца в финале Гран-при
    Юрий Семин Футбол РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Локо» разбит в Туле, «Краснодар» примет ЦСКАОбзор матчей 19-го тура Российской Премьер-лиги Вчера в 21:540
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Сити» в манкунианском дерби?
  • 2.73
    •
  • 18:36
    • «Марафонбет» — первый в истории титульный партнер «Манчестер Сити»
  • 18:28
    • Миранчук и Крыховяк в составе на матч с «Арсеналом»
  • 18:22
    • «Зенит» и «Динамо» определили стартовые составы
    «Рейнджерс» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» победил «Коламбус», «Каролина» обыграла «Сан-Хосе»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря Вчера в 08:580
  • 14:33
    • Трансферный бан «Челси» сокращен
  • 13:58
    • «Атлетико» близок к трансферу бразильского полузащитника
  • 18:13
    • «Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие