«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 8 декабря 2019 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Саутгемптон».

«Ньюкасл»

За 15 туров английского первенства «горожанам» удалось подняться на 11 место в таблице, имея на своем счету 19 очков. От зоны Лиги Европы команда отстает на 4 пункта.

В последних пяти встречах подопечные Стива Брюса сумели победить трижды. В 11 туре АПЛ «сороки» переиграли «Вест Хэм» (3:2), после чего «Ньюкасл» одолел «Борнмут» (2:1).

А в выездной встрече 25 ноября черно-белые оказались слабее «Астон Виллы» (2:0). Но в 14 туре Премьер-лиги этот коллектив расписал мировую с «Ман Сити» (2:2).

Календарь и таблица АПЛ

В последнем на данный момент поединке чемпионата «Ньюкасл» на выезде сыграл с «Шеффилдом». Матч завершился уверенной победой «сорок» со счетом 2:0.

«Саутгемптон»

По завершении 15 туров АПЛ команде из одноименного города удалось на время покинуть зону вылета. Сейчас с 15 очками на счету этот коллектив идет 17 в таблице, опережая «Эвертон» на 1 пункт.

После ничьей в 9 туре Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1) «Саутгемптон» дома был унижен «Лестером» на своем поле (0:9).

Затем «святые» дважды проиграли «Ман Сити». Сперва это был Кубок лиги (1:3), а чуть позже подопечные Ральфа Хазенхюттля уступили «горожанам» в АПЛ (1:2). В 12 туре чемпионата «Саутгемптон» дома не справился с «Эвертоном» (1:2).

Но в следующем матче на «Эмирейтс» «святые» расписали мировую с «Арсеналом» (2:2), после чего коллектив Хазенхюттля победил «Уотфорд» (2:1) и «Норвич» (2:1) в 14 и 15 турах английского первенства.

Прогноз

Победа «Ньюкасла» в этой встрече оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Саутгемптона» — 2,80.

Сейчас «сороки» отстают на 4 очка от еврокубковой зоны. Команда Стива Брюса уже может задумываться о борьбе за место в ЛЕ. Для этого им необходимо побеждать в таких матчах. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1 с коэффициентом 1,72. 0