Малайзия — Индонезия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

Во вторник, 19 ноября, в шестом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Малайзии на своем поле примет национальную команду Индонезии. Начало встречи — в 15:45 по мск. Прогноз на Малайзия — Индонезия.

Малайзия

Сборная Малайзии, которая на данный момент занимает 158 место в рейтинге ФИФА, начала отборочный турнир к ЧМ-2022 еще с первого квалификационного раунда азиатской зоны.

На том этапе малазийцы легко сломили сопротивление сборной Восточного Тимора, дважды обыграв своего оппонента: 7:1 — дома и 5:1 — на выезде.

Второй этап отбора «тигры» начали с выездной виктории над сборной Индонезии (3:2), а в следующем матче они проиграли команде ОАЭ со счетом 1:2.

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Третья игра закончилась гостевым поражением от сборной Вьетнама со счетом 0:1, а несколько дней тому назад малазийцы дома одолели Таиланд (2:1) и с шестью очками они расположились на четвертом месте в группе G.

Индонезия

191 команда рейтинга ФИФА является аутсайдером группы G, не набрав ни одного очка в четырех играх группового этапа, забив в них всего три гола, а пропустили аж 14.

Начали островитяне отборочную компанию с домашнего поражения 2:3 от предстоящего соперника, затем также на своей арене были разгромлены Таиландом — 0:3.

В третьем матче «красно-белые» крупно уступили на выезде ОАЭ со счетом 0:5, а накануне они в рдных пенатах были слабее сборной Вьетнама — 1:3.

Прогноз на Малайзия — Индонезия

Прогнозируем, сборная Малайзии, которая имеет шансы побороться за первые два места в группе, обыграет на своем поле своего островного соседа. 0