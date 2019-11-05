«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Зенит» — «РБ Лейпциг».

«Зенит»

В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом» (1:1). Открыв счет перед перерывом, «Зенит» пропустил с пенальти в начале второго тайма.

Во втором туре группового этапа ЛЧ «Зенит» победил лиссабонскую «Бенфику» (3:1), пропустив единственный мяч на последних минутах, при счете 3:0.

Выезд в гости к «Лейпцигу» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов закончился поражением 1:2. Питерцы забили до перерыва, но дважды пропустили во втором тайме.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Затем «Зенит» в рамках РПЛ одолел в Самаре «Крылья Советов» (2:0) и на своем поле разгромил полурезервным составом «Томь» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.

В последнем туре «Зенит» на своем поле при спорном судействе ушел от поражения в матче с ЦСКА (1:1), пропустив до перерыва и отыгравшись в концовке, играя в большинстве.

После 15 туров РПЛ «Зенит» с 33 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 30-8, девять голов забил Артем Дзюба, еще 4 — Сердар Азмун, 3 гола на счету Магомеда Оздоева.

В группе G Лиги чемпионов «Зенит» с 4 очками занимает вторую строчку, обгоняя идущий третьим «Лион» по доп. показателям. Разница мячей 5-4. В матче не сыграет травмированный Эмануэль Маммана.

«РБ Лейпциг»

«Быки» стартовали в групповом этапе ЛЧ выездной победой над «Бенфикой» (2:1). Дважды забив после перерыва, они пропустили в концовке, но удержали победный счет.

Во втором туре группового этапа «Лейпциг» на своем поле проиграл «Лиону» (0:2), пропустив по голу в каждом из таймов.

После домашней победы над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре ЛЧ, «Лейпциг» на выезде уступил «Фрайбургу» (1:2) в чемпионате Германии.

В двух последних матчах «Быки» крупно победили, разгромив «Вольфсбург» (6:1) в гостевом матче Кубка Германии и дома растерзав «Майнц» (8:0) в чемпионате.

В чемпионате Германии «Лейпциг» с 18 очками после 10 туров идет на 3-м месте, 4 балла уступая лидерам.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Разница мячей 25-10, 9 голов забил Тимо Вернер, еще по 3 Марсель Забитцер и Кристофер Нкунку.

Матч из-за травм пропустят защитники Ибраима Конате, Вилли Орбан, нападающий Адемола Лукман.

В группе G Лиги чемпионов «Лейпциг» с 6 очками идет на первом месте, на 2 балла опережая «Зенит» с «Лионом» и на 3 — «Бенфику». Разница мячей 4-4.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпцига» — 2.45, победа «Зенита» — 2.75, ничья в основное время — 3.55.

Питерцы не имеют права проигрывать в предстоящем матче, поэтому будут выкладываться на 200%. Прогнозируем, что «Зенит» дома не проиграет.

«Лейпциг» провел два результативных матча, но вряд ли расстрелял весь боезапас, питерцы также будут забивать, можно ждать «верха».

Интересны также варианты «Гол в каждом из таймов» за 1,57, ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,55. 0