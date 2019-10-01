«Црвена Звезда» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.0) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

Во вторник, 1 октября, «Црвена Звезда» на своем поле примет «Олимпиакос» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Олимпиакос».

«Црвена Звезда»

Одним из самых сложных соперников сербов в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов был «Копенгаген». Сыграв вничью в обоих матчах (1:1; 1:1), судьба противостояния решилась в серии пенальти, где белградцы взяли верх (6:7).

А в финальной битве «Црвена Звезда» одолела «Янг Бойз» благодаря голам на выезде (2:2; 1:1).

В первом туре группового этапа коллектив потерпел разгром в Мюнхене от местной «Баварии» (0:3). Еще более болезненным стало поражение от принципиального соперника «Партизана» (0:2) на внутренней арене.

По итогам девяти матчей сербской Суперлиги клуб идет на второе месте, уступая первое по дополнительным показателям, но при этом имеет игру в запасе.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» в последний раз играл в группе Лиги чемпионов в 2017 году. В том розыгрыше в одной компании с «Барселоной», «Ювентусом» и «Спортингом» греки набрал лишь одно очко.

Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истанбул» и российский «Краснодар».

В первом туре группового раунда греческий коллектив уступал дома «Тоттенхэму» 0:2, но в итоге сумел добыть ничью 2:2.

Отметим, что у «легенд» на данный момент 28-матчевая беспроигрышная серия — последний раз они уступали еще зимой.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,0. 0