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    Выстоит ли «Олимпиакос» в Белграде?

    «Црвена Звезда» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.0) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Црвена Звезда Прогнозы на Олимпиакос
    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Олимпиакос»
    «Олимпиакос» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 1-м туре
    Во вторник, 1 октября, «Црвена Звезда» на своем поле примет «Олимпиакос» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Олимпиакос».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 01 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.45
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    «Црвена Звезда»

    Одним из самых сложных соперников сербов в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов был «Копенгаген». Сыграв вничью в обоих матчах (1:1; 1:1), судьба противостояния решилась в серии пенальти, где белградцы взяли верх (6:7).

    А в финальной битве «Црвена Звезда» одолела «Янг Бойз» благодаря голам на выезде (2:2; 1:1).

    В первом туре группового этапа коллектив потерпел разгром в Мюнхене от местной «Баварии» (0:3). Еще более болезненным стало поражение от принципиального соперника «Партизана» (0:2) на внутренней арене.

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    По итогам девяти матчей сербской Суперлиги клуб идет на второе месте, уступая первое по дополнительным показателям, но при этом имеет игру в запасе.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» в последний раз играл в группе Лиги чемпионов в 2017 году. В том розыгрыше в одной компании с «Барселоной», «Ювентусом» и «Спортингом» греки набрал лишь одно очко.

    Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истанбул» и российский «Краснодар».

    В первом туре группового раунда греческий коллектив уступал дома «Тоттенхэму» 0:2, но в итоге сумел добыть ничью 2:2.

    Отметим, что у «легенд» на данный момент 28-матчевая беспроигрышная серия — последний раз они уступали еще зимой.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,0. 0

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