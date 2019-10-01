«Црвена Звезда» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.0) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

«Црвена Звезда»
Одним из самых сложных соперников сербов в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов был «Копенгаген». Сыграв вничью в обоих матчах (1:1; 1:1), судьба противостояния решилась в серии пенальти, где белградцы взяли верх (6:7).
А в финальной битве «Црвена Звезда» одолела «Янг Бойз» благодаря голам на выезде (2:2; 1:1).
В первом туре группового этапа коллектив потерпел разгром в Мюнхене от местной «Баварии» (0:3). Еще более болезненным стало поражение от принципиального соперника «Партизана» (0:2) на внутренней арене.
По итогам девяти матчей сербской Суперлиги клуб идет на второе месте, уступая первое по дополнительным показателям, но при этом имеет игру в запасе.
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» в последний раз играл в группе Лиги чемпионов в 2017 году. В том розыгрыше в одной компании с «Барселоной», «Ювентусом» и «Спортингом» греки набрал лишь одно очко.
Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истанбул» и российский «Краснодар».
В первом туре группового раунда греческий коллектив уступал дома «Тоттенхэму» 0:2, но в итоге сумел добыть ничью 2:2.
Отметим, что у «легенд» на данный момент 28-матчевая беспроигрышная серия — последний раз они уступали еще зимой.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,25.
Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,0. 0