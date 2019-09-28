«Атлетико» — «Реал». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч чемпионата Испании 28 сентября 2019 года

В седьмом туре испанской Примеры «Атлетико» на своем поле будет принимать «Реал». Игра пройдет 28 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Реал».

«Атлетико»

«Атлетико» в текущем чемпионате Испании стартовал с трех побед подряд, причем все были добыты с перевесом в один мяч.

А вот далее команда Диего Симеоне забуксовала — поражение со счетом 0:2 от «Реала Сосьедада» и ничья с «Сельтой» (0:0).

В Лиге чемпионов «Матрасникам» удалось избежать поражения в матче против «Ювентуса» (2:2). После чего серия без побед во всех турнирах насчитывала три матча.

Тем не менее, в прошлом туре мадридцы, наконец, выиграли — в гостях у «Мальорки» (2:0).

В таблице испанской Примеры «кольчонерос» с 13 набранными очками занимает третье место с отставанием в один балл от грядущего соперника.

«Реал»

В чемпионате Испании мадридский коллектив за шесть матчей сумел набрать 14 баллов, что позволяет им занимать первую строчку в таблице с разницей мячей 12:6.

«Реалу» удалось обыграть «Сельту» (3:1) и «Леванте» (3:2). Однако мадридцы не смогли обыграть двух не самых грозных оппонентов — «Вильярреал» (2:2) и «Вальядолид» (1:1).

В первом туре группового этапа ЛЧ подопечные Зинедина Зидана гостили у «Пари Сен-Жермен» и потерпели очень болезненное поражение со счетом 0:3. Ни разу гости не сумели даже попасть в створ ворот французов.

Позже на выезде благодаря голу Карима Бензема была обыграна «Севилья» (1:0), а дома — «Осасуна» (2:0), что позволило возглавить таблицу.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,4, тогда как успех гостей оценивается в 3,0, а ничья — в 3,3.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0