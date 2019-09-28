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    Позволит ли «Реал» стать лидером «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Реал». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч чемпионата Испании 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Реал»
    «Атлетико» может стать лидером в случае победы
    В седьмом туре испанской Примеры «Атлетико» на своем поле будет принимать «Реал». Игра пройдет 28 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2019 года
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    «Атлетико»

    «Атлетико» в текущем чемпионате Испании стартовал с трех побед подряд, причем все были добыты с перевесом в один мяч.

    А вот далее команда Диего Симеоне забуксовала — поражение со счетом 0:2 от «Реала Сосьедада» и ничья с «Сельтой» (0:0).

    В Лиге чемпионов «Матрасникам» удалось избежать поражения в матче против «Ювентуса» (2:2). После чего серия без побед во всех турнирах насчитывала три матча.

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    Тем не менее, в прошлом туре мадридцы, наконец, выиграли — в гостях у «Мальорки» (2:0).

    В таблице испанской Примеры «кольчонерос» с 13 набранными очками занимает третье место с отставанием в один балл от грядущего соперника.

    «Реал»

    В чемпионате Испании мадридский коллектив за шесть матчей сумел набрать 14 баллов, что позволяет им занимать первую строчку в таблице с разницей мячей 12:6.

    «Реалу» удалось обыграть «Сельту» (3:1) и «Леванте» (3:2). Однако мадридцы не смогли обыграть двух не самых грозных оппонентов — «Вильярреал» (2:2) и «Вальядолид» (1:1).

    В первом туре группового этапа ЛЧ подопечные Зинедина Зидана гостили у «Пари Сен-Жермен» и потерпели очень болезненное поражение со счетом 0:3. Ни разу гости не сумели даже попасть в створ ворот французов.

    Позже на выезде благодаря голу Карима Бензема была обыграна «Севилья» (1:0), а дома — «Осасуна» (2:0), что позволило возглавить таблицу.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,4, тогда как успех гостей оценивается в 3,0, а ничья — в 3,3.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0

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