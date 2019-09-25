«Челси» — «Гримсби Таун». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка английской лиги 25 сентября 2019 года

25 сентября в Лондоне состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Гримсби Таун». Матч на «Стэмфорд Бридж» начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Гримсби Таун».

«Челси»

За шесть туров АПЛ лондонский коллектив набрал восемь очков и расположился ниже еврокубковой зоны в турнирной таблице. Сейчас на счету «Аристократов» 12 забитых и 13 пропущенных голов.

После поражения в Суперкубке УЕФА от «Ливерпуля» по пенальти (2:2, 5:4) «Пенсионеры» сыграли вничью с «Лестером» в чемпионате (1:1).

В третьем туре АПЛ подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели «Норвич» (2:3), а чуть позже упустили преимущество в два гола в матче с «Шеффилдом Юнайтед» (2:2).

Перед стартом Лиги чемпионов «Челси» разгромил на выезде «Вулверхэмптон» (2:5), а в главном еврокубке проиграли «Валенсии» (0:1).

В шестом туре «Синие» на своем поле проиграли «Ливерпулю» со счетом 1:2.

«Гримсби Таун»

Скромный соперник английского гранда выступает в четвертом по рангу дивизионе страны — Лиге 2. Там «Гримсби Таун» идет на девятом месте из 24-х.

По итогам 10 матчей текущего розыгрыша клуб набрал 15 очков после четырех побед, трех ничьих и трех поражений. Он отстает от зоны плей-офф (седьмая строчка) на два балла.

Подопечные Майкла Джолли одержали только две победы в шести предыдущих поединках во всех турнирах. Тем не менее, свой последний матч коллектив выиграл — на своем поле против «Маклсфилд Таун» (1:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07, тогда как успех гостей оценивается в 34,0, а ничья — в 10,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0