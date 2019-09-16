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    «Динамо» продолжит успешно играть против «Уфы»?

    «Динамо» — «Уфа». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 16 сентября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Уфу
    Прогноз на «Динамо» — «Уфа»
    Максимилиан Филипп
    В понедельник, 16 сентября, в девятом туре российской Премьер-лиги московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» сыграет с «Уфой». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Сентября 2019 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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    «Динамо»

    «Динамо» после восьми сыгранных матчей расположилось в середине турнирной таблицы РПЛ, на 11 месте, имея в своем активе девять очков.

    «Бело-голубые» не проигрывают уже в двух кряду встречах российского первенства. В седьмом туре они обыграли на выезде «Тамбов» со счетом 2:0, а в последней игре расписали мировую с «Крыльями Советов» (0:0) в Самаре.

    До этой серии команда Дмитрия Хохлова не знала радости побед в трех встречах кряду. В этой серии «динамовцы» сыграли вничью со «Спартаком», а также проиграли в родных пенатах «Зениту» (0:2) и «Локомотиву» (1:2).

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  • 11/08/2019

    • На «ВТБ-Арене» в текущем розыгрыше «Динамо» выиграло только в одной встрече при трех поражениях, забило в этих матчах три гола, пропустило — пять.

    «Уфа»

    У Башкирского коллектива на счету находится на один балл больше, чем у его предстоящего соперника, с котором он находится тремя строками выше.

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    Домашним поражением от «Оренбурга» (1:2) в прошлом туре, уфимцы т.с. прервали свою 2-матчевую серию побед.

    В этот период «горожане» сперва обыграли дома «Ростов» со счетом 2:0, а затем одолели также в родных пенатах действующего чемпиона России «Зенит» — 1:0.

    В гостях «Уфа» играет очень неуверенно, последний раз одержав победу в апреле 2018 года. После чего на протяжении 21 игры в РПЛ команда победить не может. В текущем розыгрыше российского первенства уфимцы дважды проиграли в гостях и раз сыграли вничью.

    Все прогнозы на РПЛ

    В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Уфу» — 3:0 и 2:1. Отметим, что за всю историю противостояний этих коллективов башкирцы только дважды не проиграли.

    Прогноз на «Динамо» — «Уфа»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.75.

    На викторию «Уфы» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.50

    «Динамо», несмотря на все звездные приобретения, все равно пока играет не слишком удачно. Но учитывая, что уфимцы очень неубедительно играют на выезде, прогнозируем викторию хозяев. 0

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    «Динамо» — «Уфа». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 16 сентября 2019 года. Прогноз на «Динамо» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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