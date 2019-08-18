«Ротор» — «Шинник». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 18 августа 2019 года

В воскресенье, 18 августа, в девятом туре перовой российской лиги волгоградский «Ротор» дома примет ярославский «Шинник». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Шинник».

«Ротор»

«Ротор» после восьми туров текущего розыгрыша ФНЛ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, но опережает второе «Торпедо» только по дополнительным показателям.

Начали волгорградцы с трех победных результатов, затем в двух матчах не знали вкуса побед, проиграв «Чертаново» (0:1) и сыграв вничью с «Химками» (1:1).

За минувшие три тура «сине-голубые» снова стали на победный путь, победив во всех встречах. Поочередно одолели «Краснодар-2» и «Томь» (по 1:0), а также «Нефтехимик» (2:1). Все эти поединки прошли на выезде.

На «Волгоград Арене» «Ротор» в этом розыгрыше первой лиги провел только два матча, в которых обыграл «Текстильщик» (3:2) и поделил очки с «Химками» (1:1).

«Шинник»

«Шинник» по итогам восьми туров разместился на седьмой строке в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 12 баллов и отстает от зоны переходных игр на три пункта.

Начали новый турнир первого дивизиона ярославцы с трех побед кряду, но в последних пяти поединках они победить не могут, дважды проиграв и три раза сыграв вничью.

В этот неудачный период «черно-синие» расписали мировые с «Армавиром» и «Текстильщиком» (по 1:1), а также с «Енисеем» (0:0) в последнем игровом дне. Поражения пришлись на игры с «Лучом» (1:2) и курским «Авангардом» (1:3).

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В четырех выездных встречах текущего чемпионата «Шинник» добыл две виктории, а также по разу сыграл вничью и проиграл, разница мячей — 7:5.

В прошлом сезоне «Ротор» проиграл в Волгограде «Шиннику» со счетом 1:3, а в Ярославле была ничья — 0:0.

Прогноз на «Ротор» — «Шинник»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 1.92, победа «Шинника» — 4.05, ничья — 3.35.

От этого поединка мы не ждем феерии голов и думаем, что хозяева, как минимум, не проиграют. Рекомендуем поставить — 1Х+ТМ 2,5. 0