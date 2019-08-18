ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданОт Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла Лиги Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» примет «Ахмат», «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКА «Барселона»Примера. «Барса» проиграла в Бильбао, «Сельта» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Хетафе»
  • 10:08
    • Семак отказался отпускать Мамману в «Сассуоло»
  • 08:16
    • «Бавария» объявила о договоренности по Коутиньо
  • 08:01
    • Медведев обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Барселона» без Месси проиграла стартовый матч Примеры
  • 23:42
    • «Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
  • 23:27
    • «Бавария» сыграла вничью с «Гертой» в стартовом матче Бундеслиги
  • 22:57
    • Гол Караваева помог «Витессу» Слуцкого разгромить «Зволле»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Ротор» удерживать первое место в ФНЛ?

    «Ротор» — «Шинник». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 18 августа 2019 года

    Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ротор Прогнозы на Шинник
    Прогноз на «Ротор» — «Шинник»
    «Ротор» — «Шинник»: фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 18 августа, в девятом туре перовой российской лиги волгоградский «Ротор» дома примет ярославский «Шинник». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Шинник».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Августа 2019 года
    Ротор
    • Ротор 18:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.30
  • Играть!
    •

    «Ротор»

    «Ротор» после восьми туров текущего розыгрыша ФНЛ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, но опережает второе «Торпедо» только по дополнительным показателям.

    Начали волгорградцы с трех победных результатов, затем в двух матчах не знали вкуса побед, проиграв «Чертаново» (0:1) и сыграв вничью с «Химками» (1:1).

    За минувшие три тура «сине-голубые» снова стали на победный путь, победив во всех встречах. Поочередно одолели «Краснодар-2» и «Томь» (по 1:0), а также «Нефтехимик» (2:1). Все эти поединки прошли на выезде.

  • Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту»
  • 14/08/2019

    • На «Волгоград Арене» «Ротор» в этом розыгрыше первой лиги провел только два матча, в которых обыграл «Текстильщик» (3:2) и поделил очки с «Химками» (1:1).

    «Шинник»

    «Шинник» по итогам восьми туров разместился на седьмой строке в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 12 баллов и отстает от зоны переходных игр на три пункта.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Начали новый турнир первого дивизиона ярославцы с трех побед кряду, но в последних пяти поединках они победить не могут, дважды проиграв и три раза сыграв вничью.

    В этот неудачный период «черно-синие» расписали мировые с «Армавиром» и «Текстильщиком» (по 1:1), а также с «Енисеем» (0:0) в последнем игровом дне. Поражения пришлись на игры с «Лучом» (1:2) и курским «Авангардом» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    В четырех выездных встречах текущего чемпионата «Шинник» добыл две виктории, а также по разу сыграл вничью и проиграл, разница мячей — 7:5.

    В прошлом сезоне «Ротор» проиграл в Волгограде «Шиннику» со счетом 1:3, а в Ярославле была ничья — 0:0.

    Прогноз на «Ротор» — «Шинник»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 1.92, победа «Шинника» — 4.05, ничья — 3.35.

    От этого поединка мы не ждем феерии голов и думаем, что хозяева, как минимум, не проиграют. Рекомендуем поставить — 1Х+ТМ 2,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Бернли
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Ньюкасл
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Борнмут
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шальке-04
  • Сегодня в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эрнесто Вальверде
  • Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20
    • 22:06 14/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
    • 19:26 13/08/2019     «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории
  • Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа
    • 13:37 15/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Ротор» — «Шинник». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 18 августа 2019 года. Прогноз на «Ротор» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Тун» Футбол Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Вчера в 02:090
  • 12:04
    • Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Реалом Сосьедад»
  • 10:57
    • Филипп: Хочу выступать с «Динамо» в еврокубках
  • 10:41
    • «Рубин» будет играть на стадионе «Центральный» до конца сезона
    «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории Футбол Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха КлоппаГлавные итоги минувшего Суперкубка УЕФА, который завоевал «Ливерпуль» 15/08/2019 в 13:370
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 10:25
    • Экс-игрок «Зенита» может продолжить карьеру в «Брешиа»
  • 09:53
    • Пике: Поражение от «Атлетика» будет полезно для «Барселоны»
  • 08:47
    • Несмотря на травму Суарес вызван в сборную Уругвая
    «Боруссия» Дортмунд имеет хорошие шансы стать чемпионом Германии Футбол Лучший шанс для «Дортмунда» со времен КлоппаПревью Бундеслиги сезона 2019/2020 — зачем смотреть, за кем следить 15/08/2019 в 04:080
  • 08:32
    • «Реал» огласил заявку на матч первого тура Ла Лиги с «Сельтой»
  • 22:47
    • Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 21:27
    • «Бавария» договорилась с «Барселоной» об аренде Коутиньо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие