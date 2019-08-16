«Витесс» — «Зволле». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч чемпионата Голландии 16 августа 2019 года

В пятницу, 16 августа, в рамках 3-го тура Чемпионата Нидерландов, «Витесс» в родных стенах примет «Зволле». Начало поединка — в 21:00 мск. Прогноз на «Витесс» — «Зволле».

«Витесс»

В регулярном чемпионате минувшего сезона «Витесс» занял 5 место, набрав 53 очка — это одно из лучших достижений подопечных Леонида Слуцкого.

В нынешней предсезонке желто-черные провели семь матчей: одна победа, три ничьи, три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 8:11.

В первом туре команда сумела отобрать очки у чемпиона «Аякса», а во втором — победила на выезде «Виллем II» (2:0).

Результаты не могут радовать как болельщиков, так и тренерский штаб. «Витесс» живет за счет аренды футболистов, большая часть которых покинула команду в нынешнее трансферное окно.

«Зволле»

По итогам прошлой кампании «Зволле» занял 13-е место в Эредивизии из 18-ти. В итоге коллектив оторвался от зоны вылета на шесть очков.

По ходу предсезонных поединков клуб не потерпел ни одного поражения. В четырех встречах он дважды победил и дважды сыграл вничью.

Тем не менее, стоило начаться официальным матчам, как подопечные Джона Стегемана начали проигрывать. В первом туре национального чемпионата они уступили «Виллем II» (1:3), а во втором с аналогичным результатом — «Утрехту».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0