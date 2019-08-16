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    Обыграет ли команда Слуцкого «Зволле»?

    «Витесс» — «Зволле». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч чемпионата Голландии 16 августа 2019 года

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    Прогноз на «Витесс» — «Зволле»
    Команда Слуцкого не знает поражений на старте сезона
    В пятницу, 16 августа, в рамках 3-го тура Чемпионата Нидерландов, «Витесс» в родных стенах примет «Зволле». Начало поединка — в 21:00 мск. Прогноз на «Витесс» — «Зволле».

    «Витесс»

    В регулярном чемпионате минувшего сезона «Витесс» занял 5 место, набрав 53 очка — это одно из лучших достижений подопечных Леонида Слуцкого.

    В нынешней предсезонке желто-черные провели семь матчей: одна победа, три ничьи, три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 8:11.

    В первом туре команда сумела отобрать очки у чемпиона «Аякса», а во втором — победила на выезде «Виллем II» (2:0).

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    Результаты не могут радовать как болельщиков, так и тренерский штаб. «Витесс» живет за счет аренды футболистов, большая часть которых покинула команду в нынешнее трансферное окно.

    «Зволле»

    По итогам прошлой кампании «Зволле» занял 13-е место в Эредивизии из 18-ти. В итоге коллектив оторвался от зоны вылета на шесть очков.

    По ходу предсезонных поединков клуб не потерпел ни одного поражения. В четырех встречах он дважды победил и дважды сыграл вничью.

    Тем не менее, стоило начаться официальным матчам, как подопечные Джона Стегемана начали проигрывать. В первом туре национального чемпионата они уступили «Виллем II» (1:3), а во втором с аналогичным результатом — «Утрехту».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 5,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0

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    «Витесс» — «Зволле». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч чемпионата Голландии 16 августа 2019 года. Прогноз на «Витесс» — «Зволле». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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