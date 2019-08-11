«Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки на матче РПЛ 11 августа 2019 года

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 11 августа пройдет встреча «Ахмата» и «Спартака». Команды сыграют на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Ахмат» — «Спартак».

«Ахмат»

При подготовке к новому сезону «волки» обыграли венгерский «Фехервар» (2:1) и клуб второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» (1:0), расписав мировую с хорватским «Интером» (0:0).

В летнее трансферное окно «Ахмат» подписал экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, а защитник Родолфу завершил карьеру. Ушли нападающие Заур Садаев и Беким Балай, и защитник Милад Мохаммади.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Грозненцы стартовали с домашней победы над «Краснодаром», обыграв его со счетом 1:0 благодаря голу Бернарда Бериша.

Следующие два выездных матча «Ахмат» проиграл, сначала крупно уступив «Уралу» (0:3), а затем пропустив один мяч в концовке от «Рубина» (0:1).

В последнем матче «Ахмат», вернувшись домой, обыграл «Оренбург» (2:1), забив во втором тайме, позволив сопернику сравнять и тут же забив снова.

С 6 очками «Ахмат» расположился на 9-м месте. Разница мячей 3-5.

«Спартак»

В стартовом матче чемпионата России «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.

Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Красно-белые пропустили в первом тайме, быстро отыгрались, после перерыва повели в счете, но упустили победу в компенсированное время.

В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей. В результате, с 5 очками «Спартак» занял 11-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 3-4.

В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.

Незадолго перед стартом еврокубковой кампании спартаковцы продали пару ключевых игроков — нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо. Чуть ранее команду покинул нападающий Зе Луиш.

Состав команды пополнили именитый немец Андре Шюррле, шведский нападающий Джордана Ларссона и голландский хавбек Гус Тиль.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне «Спартак» уступил «Ахмату» дома (1:2), но победил в Грозном (3:1), сезоном ранее красно-белые дома проиграли 1:3, победив на выезде 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.40, победа «Спартака» — 3.20, ничья в основное время — 3.25.

Три последних выезда «Спартака» в Грозный закончились победами. И хотя красно-белые в этом сезоне выглядят пока не лучшим образом, прогнозируем, что они не проиграют в гостях.

Обе команды в РПЛ забивают пока немного, но в Лиге Европы красно-белые показали свой атакующий потенциал. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,20 и «Забьют обе» за 1,95. 0