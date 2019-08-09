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    «Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ

    «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч английской Премьер-лиги 9 августа 2019 года

    Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Норвич
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Норвич»
    Мохаммед Салах
    В пятницу, 9 августа, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Норвич» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.15
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 17.50
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.

    Подготовка к новому сезону для подопечных Юргена Клоппа началась с «разминочных» товарищеских матчей против скромных английских клубов. «Транмер Роверс» был разгромлен со счетом 6:0, а «Брэдфорд» обыгран со счетом 3:1.

    Далее в рамках предсезонки «Ливерпуль» провел еще пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.

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    Что касается трансферов, то клуб решил просто сохранить своих лидеров и никаких громких сделок не проворачивать, если не считать нескольких молодых игроков на перспективу. Единственное — вратарская рокировка. Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».

    Официально новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.

    «Норвич»

    Команда Даниеля Фарке в прошлом сезоне стала победителем Чемпионшипа, опередив «Шеффилд» на пять очков.

    Таким образом, «канарейки» получили прямую путевку в элитный дивизион чемпионата Англии. Эта команда отметилась тем, что показывала самый яркий атакующий футбол из всех участников турнира — много забивала (93), но при этом и прилично пропускала (57).

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    Многие новички АПЛ совершают большую ошибку, выбрасывая космические деньги на громкую трансферную кампанию, которая в итоге не помогала избежать краха в элите.

    Фарке просто решил сохранить костяк команды, а из новых лиц можно отметить арендованного у «Севильи» хавбека Ибраима Амаду, защитника «Вест Хэма» Сэма Байрэма и Патрика Робертса (аренда) из «Ман Сити».

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничейный результат — 8.80, а на победу «Норвича» — 22.0.

    Новичку АПЛ не очень повезло — старт в элите в гостях против одной из самых грозных команд, которая еще и расстроена неудачей в Суперкубке. «Канарейки» не очень любят защищаться, поэтому велика вероятность разгрома. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» с форой -2,5 гола за 2.15. 0

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    «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч английской Премьер-лиги 9 августа 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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