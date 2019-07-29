«Рубин» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч российской Премьер-лиги 29 июля 2019 года

В понедельник, 29 июля, казанский «Рубин» будет принимать на своем поле грозненский «Ахмат» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Ахмат».

«Рубин»

«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов.

В рамках предсезонной подготовки «Рубин» выступал в контрольных поединках не очень удачно. Команда потерпела два поражения, уступив «Нефтехимику» (1:2) и «Нижнему Новгороду» (0:1), а также была разгромлена ЦСКА (0:4), затем выиграла у «Мордовии» (4:1) и сыграла вничью с «Тамбовом» (0:0).

Несмотря на не самые лучшие результаты в предсезонке, казанцам удалось позитивно стартовать в РПЛ. На выезде «Рубин» сыграл вничью с обладателем Суперкубка России «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.

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Далее был выезд в Москву к «Динамо» и вновь удача. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, но сумели продержаться, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.

«Ахмат»

«Ахмат» завершил минувший чемпионат на восьмой позиции, отстав от шестой еврокубковой позиции четыре очка.

Этот розыгрыш РПЛ «зелено-белые» начали с домашней минимальной победы над призером минувшего чемпионата «Краснодаром», обыграв его со счетом 1:0 благодаря голу Бернарда Бериша, который мог оформить дубль, но не реализовал и пенальти.

Этой викторией «волки» продлили свою беспроигрышную серию с учетом всех турниров до восьми игр кряду, где только два матча пришлись на официальные встречи (обе выиграли).

Тем не менее, эта серия была прервана визитом к «Уралу». Хозяева показали максимальную эффективность в атаке и реализовали практически все свои шансы — 3:0.

В это трансферное окно грозненцы подписали экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который пока не играл из-за травмы и вновь на поле не выйдет.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают коэффициент 2.44. На ничью — 3.15, а на победу гостей — 3.25.

В прошлый раз команды встречались в марте в Казани, и хозяева победили со счетом 1:0. Ожидаем, что и предстоящий поединок не будет слишком результативным, а «Рубин» в родных стенах продолжит набирать очки. Предлагаем поставить на победу «Рубина» с форой 0 за 1.69. 0