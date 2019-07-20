«Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на МКЧ 20 июля 2019 года

В субботу, 20 июля, в рамках Международного кубка чемпионов, английский «Манчестер Юнайтед» встретится с итальянским «Интером». Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Интер».

«Манчестер Юнайтед»

Весь прошлый сезона «Манчестер Юнайтед» провел в поисках себя. Передача тренерского трона дала свои положительные плоды, но потеря очков в середине сезона не позволила манкунианцам попасть в Лигу Чемпионов — команда заняла итоговое 6 место в Премьер-Лиге.

Нынешнюю подготовку к сезону красные дьяволы уже начали с двух товарищеских поединков: сначала был обыгран скромный Перт Глори (2:0), а в следующей встрече Манчестер сокрушил Лидс (4:0).

Трансферная компания для англичан пока что проходит спокойно и плодотворно. На уход Андера Эрреры и Антонио Валенсии клуб ответил пришедшими Аароном Уан-Биссакой и Дэниэлем Джеймсом. Баланс в команде продолжает сохраняться, что для нынешнего «Манчестера» очень важно.

«Интер»

Миланский клуб, исходя из своих возможностей, прошлый сезон провел, относительно, неплохо. Заняв в Серии А четвертое место, команде удалось попасть в Лигу Чемпионов. Также этим летом клуб пережил смену главного тренера, которым стал опытный и харизматичный Антонио Конте.

Все прогнозы на футбол

Нынешнюю предсезонную подготовку «Интер» начал с минимальной победы над Лугано (2:1). Рука нового тренера сразу же дала знать о себе: «Интер» перестраивается под любимую схему Конте 3-5-2, от чего весь матч миланцы во многих моментах выглядели посредственно при игре в обороне. Забитые два мяча стали, скорее, следствием не командной игры, а ошибок менее классных футболистов швейцарского клуб.

На трансферном рынке «Интер» пока не сделал существенных приобретений, за исключением защитника Диего Година, который не был в заявке в матче с Лугано.

Прогноз

На данный момент номинальные хозяева поединка смотрятся намного ярче, сбалансированнее и мощнее своего оппонента. Есть четкое понимание игры в обороне, распределение ролей в атаке и более классные исполнители. «Интер» же находится в стадии становления и экспериментов нового главного тренера.

Плюс из-за отстранения в тренировках игру пропустит главный страйкер Мауро Икарди, что существенным образом ослабит атакующий потенциал итальянской команды, которая, ко всему прочему, испытывает проблемы и в обороне в связи с полной перестройкой игровой концепции.

Предлагаем поставить на Ф1(0) с коэффициентом 1.6. 0