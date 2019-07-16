«Сабуртало» — «Шериф». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов 16 июля 2019 года

Во вторник, 16 июля, в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги чемпионов грузинский «Сабуртало» в Тбилиси будет принимать молдавский «Шериф» (первый матч — 3:0). Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Сабуртало» — «Шериф».

«Сабуртало»

«Сабуртало» — абсолютный дебютант еврокубков. Только в прошлом сезоне клуб из Тбилиси выиграл свое первое грузинское первенство.

За предыдущие три чемпионата Грузии «красные» не добирались до наград и не получали билет в на европейскую арену.

На данный момент «Сабуртало» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Грузии, имея 40 очков после 21 тура, и отстает от лидера всего лишь на один пункт.

В последних трех поединках внутреннего первенства тбилисцы дважды сыграли вничью при одном поражении.

«Шериф»

Став чемпионом в прошлом сезоне, «Шериф» выиграл свои 17-е золотые медали молдавского первенства, что является национальном рекордом страны.

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Тираспольский клуб — постоянный участник евротурниров, четыре раза игравший на групповом этапе Лиги Европы (последний раз в сезоне 2017/18).

В минувшем евросезоне «осы» стартовали в Лиге чемпионов игрой против грузинского чемпиона «Торпедо Кутаиси» (3:0 и 1:2), но на следующем этапе проиграли «Шкендии» из Македонии (0:0 и 0:1).

Перебравшись в Лигу Европы, молдавская команда прошла исландский клуб «Валюр» (1:0 и 1:2), а на следующем раунде была выбита азербайджанским «Карабахом» (1:0 и 0:3).

В текущем чемпионате Молдавии подопечные Зорана Зекича после 15 туров уверенно лидируют с отрывом от второго места в 11 очков.

Прогноз

Многие ждали, что опытнейший еврокубковый боец «Шериф» в родных стенах сумеет создать комфортный задел, но итог — красивые голы и разгром от гостей со счетом 0:3.

Все дело в том, что «Сабуртало» — новичок еврокубков, однако команда весьма приличная для данной стадии турнира, да еще и с мотивацией показать себя Европе. На этот раз мало что поменяется, а у грузинов будет еще и поддержка домашнего стадиона, а также возможность играть на контратаках. Предлагаем поставить на победу «Сабуртало» с форой 0 за 1.87. 0