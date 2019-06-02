Колумбия U20 — Новая Зеландия U20. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 1/8 финала ЧМ-2019 U20 2 июня 2019 года

2 июня в матче 1/8 финала на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше сборная Колумбии сыграет с командой Новой Зеландии. Начало поединка — в 21:30 по Москве. Прогноз на Колумбия U20 — Новая Зеландия U20.

Колумбия U20

«Кофейщики» пробились на ЧМ-2019 в Польше как четвертая команда Чемпионата КОНМЕБОЛ (U20) 2019, уступив победителю пять очков.

Колумбийцы в этой вековой категории выступают на мундиале уже в десятый раз, достигнув бронзовых медалей в 2003 году.

На полях Польши сборная Колумбии в этом розыгрыше заняла второе место в своей группе, набрав в трех поединках шесть баллов.

В первом матче ЧМ колумбийцы обыграли хозяев турнира со счетом 2:0, затем состоялся проигрыш с таким же результатом от Сенегала, а в третьей игре крупно обыграли Таити (6:0).

Новая Зеландия U20

Представитель Океании попал на чемпионат мира в Польше как победитель своего континентального турнира, одолев в финале Таити со счетом 1:0.

«Все в белом» на мировых форумах в этой вековой категории выступают уже шестой раз, выходя два раза из них в 1/8 финала (2015 и 2017).

На групповом этапе новозеландцы финишировали на втором месте в своем квартете, показав точно такие же результаты, как и их предстоящий противник.

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Стартовала Новая Зеландия с разгрома Гондураса со счетом 5:0, потом была повержена Норвегия (2:0), а в третьем игровом дне уступила Уругваю (0:2).

Прогноз на Колумбия U20 — Новая Зеландия U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Колумбии. На их победу предлагают — 1.79.

На победу Новой Зеландии дают — 4.80, ничья оценена — в 3.55.

Проход: Колумбии U-20 — 1.38; Новой Зеландии U-20 — 3.05.

Обе команды неплохо действуют в обороне, пропустив на этом турнире по два мяча. Думаем, что и этот поединок не порадует зрителей большим количеством голов. 0