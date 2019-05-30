«Уфа» — «Томь». Прогноз (к. 1.76) и ставки на стыковой матч РПЛ/ФНЛ 30 мая 2019 года

В четверг, 30 мая, в первом поединке стыковых матчей РПЛ/ФНЛ «Уфа» на своем поле примет «Томь». Начало матча — 17:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Томь».

«Уфа»

Башкирская команда по итогам сезона-2018/19 заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав в 30 играх 26 очков, опередив зону прямого вылета на пять очков, но отстав от спасительной 12-й строки на семь пунктов.

На финише сезона «горожане» выдали 4-матчевую безвыигрышную серию, где сначала расписали мировую с «Крыльями Советов» (1:1) в Самаре.

Оставшиеся три поединка в чемпионате страны уфимцы проиграли. Они поочередно уступили «Спартаку» (0:1) на выезде, «Оренбургу» (0:2) дома и «Локомотиву» (0:1) в Москве.

В 15-ти домашних встречах прошедшего сезона РПЛ «Уфа» добыла пять побед, два поединка свела вничью и восемь раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 15:17.

«Томь»

«Томь» финишировала в первенстве первой российской лиги на третьей позиции, добыв в 38 играх 64 балла, уступив второй строке пять пунктов.

За аналогичный период сибиряки смогли дважды победить при одном ничейном результате и одном поражении, забив в этих встречах три гола, а пропустив на один меньше.

Обыграть удалось на своей территории курский «Авангард» (1:0) и вторую команду «Спартака» (2:1), уступили в Ярославле «Шиннику» (0:1), расписали гостевую мировую с «Тюменью» (0:0) в последнем туре ФНЛ.

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19 выездных матчей в первой лиге этого сезона принесли томичам всего лишь четыре виктории, восемь ничьих и семь поражений, разница мячей — 12:18.

Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2016/17 в рамках РПЛ. И тогда оппоненты обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз на «Уфа» — «Томь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.42.

На победу гостей дают — 9.00, ничья оценена — в 4.20.

Прогнозируем, что «Уфа» обыграет на своем поле соперника, который по финансовым причинам не особо стремится повышаться в классе. Предлагаем поставить на уфимцев с форой (-1).

Также считаем, что этот поединок будет не особо результативным. 0