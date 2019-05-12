«Валенсия» — «Алавес». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч 37 тура чемпионата Испании 12 мая 2019 года

В 37-м туре чемпионата Испании «Валенсия» примет «Алавес». Это противостояние состоится в воскресенье, 12 мая, на арене «Месталья». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Алавес».

«Валенсия»

«Валенсия» черпает силы из неизвестных источников и до сих пор играет на очень высоком уровне. Пятое место и 55 очков в Примере у команды.

«Летучие Мыши» все еще могут замахнуться и на 4-ю позицию, поскольку у них всего на три пункта меньше, чем у «Хетафе». Если тот проиграет «Барселоне» в параллельной встрече, то они поднимутся в зону Лиги чемпионов.

Тем не менее, напряженный график все-таки не мог не сказаться, ведь в предыдущих пяти поединках всех турниров левантийцы проиграли четырежды. Это привело и к вылету из Лиги Европы на стадии полуфинала.

«Алавес»

Подопечные Абелардо не могут победить в Примере уже восемь матчей подряд. В последний пока что раз успех пришел, когда они в гостях одолели «Уэску» (3:0).

Затем последовали два поражения подряд — домашний разгром от «Атлетико» (0:4) и выездной проигрыш «Севилье» (0:2).

В домашнем матче с «Леганесом» (1:1) победа была упущена на последних минутах, после чего «Алавес» на выезде проиграл «Эспаньолу» (1:2).

В дальнейшем коллектив неизменно сохранял сценарий чередования ничьих с фиаско. Именно в таком соответствии завершились встречи против «Вальядолида», «Барселоны», «Атлетика» и «Реал Сосьедада».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0