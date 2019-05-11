«Боруссия» Д — «Фортуна». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 33 тура чемпионата Германии 11 мая 2019 года

В субботу, 11 мая, дортмундская «Боруссия» будет у себя принимать «Фортуну» из Дюссельдорфа. Команды проведут этот поединок на домашней арене «желтых» — «Сигнал Идуна Парк». Старт матча в 16:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фортуна».

«Боруссия» Д

«Дортмундцы» маленько сдали под конец сезона, из-за чего команда уступила борьбу за титул «Баварии». Сейчас разрыв составляет 4 очка. В принципе хозяева еще могут догнать или даже перегнать «мюнхенцев», но вот дадут ли это сделать сами баварские футболисты, остается вопросом. Ясно одно — для хоть каких-то шансов, «шмелям» надо побеждать во всех оставшихся поединках.

Однако не все так просто у «Боруссии». Клуб сыграл вничью с «Вердером» в прошлом туре, а перед этим уступил «Шальке» 2:4.

Календарь и таблица Бундеслиги

После вылет из ЛЧ «пчелы» провели 8 игр, из которых успешными выдались пять. Два раза коллектив Фавра проигрывал и, как известно, один раз играл вничью. Вообще «Боруссия» заметно сбавила обороты во второй половине сезона.

На домашней арене хозяева в основном либо побеждают, либо уступают. За 12 встреч было только 2 ничьи. Ну и выиграли «дортмундцы» 3 из 4 последних матча на своем стадионе.

Добавить нужно еще и то, что в 16 поединках на «Сигнал Идуна Парк» «шмели» забивали как минимум по два гола, а 17 из 19 матчей команды в родных стенах завершались с тоталом больше 2.5.

Что касается потерь, то в первую очередь имеется дисквалификация у Ройса. Молодой Вольф не сыграет по той же причине. Хакими никак не залечит травму. Есть проблемы со здоровьем у Загаду.

«Фортуна»

«Фортуна» для себя уже все решила в этом сезоне. Клуб остается в Бундеслиге 1. Сейчас команда на 10 месте с 41 очком в активе.

Гости не проигрывают в чемпионате уже 2 тура кряду. В позапрошлом туре коллектив удивил, одержав победу над «Вердером» со счетом 4:1, который очень редко так крупно проигрывает. Помимо этого можно выделить, что «Фортуна» пропускала в последних 8 играх турнира.

Не совсем удачно футболисты из Дюссельдорфа выступают в гостях. Они смогли выиграть только 2 из 5 матчей. При этом безвыигрышная серия в чужих стенах составляет два поединка.

В 7 выступлениях подряд «красно-белые» забивали в ворота соперника, а на выезде команда делала это в 5 последних матчах.

Проблемы в составе есть, но большинство футболистов находятся под вопросом. Контенто, Усами, Куйович, Соботтка, Ловрен — все эти игроки имеют повреждения, но есть шанс, что они попадут в состав.

Прогноз

На «Боруссию» букмекеры предлагают 1.30, при этом на «Фортуну» они выставили цифру 8.70. Рядом с исходом «ничья» можно заметить цифру 6.60.

В этом сезоне гости уже побеждали со счетом 2:1, но это было в Дюссельдорфе. «Дортмундцы» однозначно постараются взять реванш, поскольку им очень нужна победа в следующем матче. Довольно результативными получались последние поединки каждой из команд, поэтому предлагаем следующий вариант для ставки: тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.73. 0