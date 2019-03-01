«Оренбург» — «Анжи». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч РПЛ 1 марта 2019 года

Открывать весеннюю часть российской Премьер-лиги будут «Оренбург» и «Анжи». Встреча 19 тура пройдет 1 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Анжи».

«Оренбург»

Команда Владимира Федотова ушла на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 16 поединках (один матч в запасе) 22 очка и отстает от зоны еврокубков на шесть пунктов.

В последних четырех матчах чемпионата «газовики» чередовали домашние победы (над «Рубином» и «Уфой» по 1:0) с гостевыми поражениями (от «Урала» и «Локомотива» по 1:2).

В семи домашних встречах текущего розыгрыша РПЛ «бело-синие» добились трех побед при двух ничьих и двух поражениях (от «Зенита» и ЦСКА). Разница забитых и пропущенных — 5:4.

В межсезонье «горожане» провели девять контрольных игр, где добились пяти побед, один матч свели вничью и три встречи проиграли.

В зимний период команду никто не покинул, но и покупок у «Оренбурга» тоже не было.

«Анжи»

Зимовать махачкалинцы ушли в зоне вылета, на 15 месте. В 17 поединках чемпионата России «орлы» набрали 15 очков и отстают от 12 спасительной строки на пять баллов.

Завершали первую часть первенства футболисты Магомеда Адиева 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой они два матча свели вничью две встречи проиграли.

Девять гостевых матчей текущего розыгрыша РПЛ принесли «желто-зеленым» две виктории, одну ничью и шесть поражений, разница мячей — 3:10.

Календарь и таблица РПЛ

В зимний период «Анжи» провел восемь контрольных игр, где добился шести побед при одной ничьей и одном поражении. Что правда почти все их спарринг-партнеры представляли низшие дивизионы России.

Подписали только нападающего Кутателадзе, а покинули команду сразу десять футболистов.

В первом круге этого чемпионата «Оренбург» взял верх над «Анжи» в гостевом матче со счетом 3:1. В сезоне 2016/17 махачкалинцы дома выиграли — 1:0, а в гостях расписали мировую — 0:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.40, победа «Анжи» — 10.00, ничья — 4.10.

Прогнозируем, что «Оренбург» на своей арене обыграет терпящий бедствие «Анжи».

И так как домашние игры «Оренбурга» являются одними из самых малорезультативных в лиге, предлагаем еще поставить на ТМ 2,5. 0