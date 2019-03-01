ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сарри добыл сверхважную победу над «Тоттенхэмом»История с Кепой может спасти Сарри в «Челси» «Тоттенхэм» — «Челси»АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Челси», «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», «МанСити» одолел «Вест Хэм» Брендан РоджерсПеремены в «Лестере». Экс-наставник «Ливерпуля» и игрок из непобедимого «Арсенала»
  • 01:44
    • «Лион» победил «Кан» и вышел в 1/2 финала Кубка Франции
  • 00:51
    • «Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании
  • 01:12
    • Пенальти принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
  • 01:08
    • Дубль Лукаку принес «МЮ» победу над «Кристал Пэлас»
  • 01:00
    • «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд»
  • 00:53
    • «Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Стэмфорд Бридж»
  • 00:37
    • «Арсенал» забил пять мячей «Борнмуту»
    Все новости спорта

    Как «Оренбург» и «Анжи» откроют весеннюю часть сезона?

    «Оренбург» — «Анжи». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч РПЛ 1 марта 2019 года

    РПЛ Футбол России Оренбург Анжи
    Прогноз на «Оренбург» — «Анжи»
    Футболисты «Оренбурга»
    Открывать весеннюю часть российской Премьер-лиги будут «Оренбург» и «Анжи». Встреча 19 тура пройдет 1 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Анжи».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Оренбург»

    Команда Владимира Федотова ушла на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 16 поединках (один матч в запасе) 22 очка и отстает от зоны еврокубков на шесть пунктов.

    В последних четырех матчах чемпионата «газовики» чередовали домашние победы (над «Рубином» и «Уфой» по 1:0) с гостевыми поражениями (от «Урала» и «Локомотива» по 1:2).

    В семи домашних встречах текущего розыгрыша РПЛ «бело-синие» добились трех побед при двух ничьих и двух поражениях (от «Зенита» и ЦСКА). Разница забитых и пропущенных — 5:4.

    В межсезонье «горожане» провели девять контрольных игр, где добились пяти побед, один матч свели вничью и три встречи проиграли.

  • Россия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы
  • 22/02/2019

    • В зимний период команду никто не покинул, но и покупок у «Оренбурга» тоже не было.

    «Анжи»

    Зимовать махачкалинцы ушли в зоне вылета, на 15 месте. В 17 поединках чемпионата России «орлы» набрали 15 очков и отстают от 12 спасительной строки на пять баллов.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Завершали первую часть первенства футболисты Магомеда Адиева 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой они два матча свели вничью две встречи проиграли.

    Девять гостевых матчей текущего розыгрыша РПЛ принесли «желто-зеленым» две виктории, одну ничью и шесть поражений, разница мячей — 3:10.

    Календарь и таблица РПЛ

    В зимний период «Анжи» провел восемь контрольных игр, где добился шести побед при одной ничьей и одном поражении. Что правда почти все их спарринг-партнеры представляли низшие дивизионы России.

  • Этот «Краснодар» просто невероятен
  • СМИ — о выходе «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22/02/2019

    • Подписали только нападающего Кутателадзе, а покинули команду сразу десять футболистов.

    В первом круге этого чемпионата «Оренбург» взял верх над «Анжи» в гостевом матче со счетом 3:1. В сезоне 2016/17 махачкалинцы дома выиграли — 1:0, а в гостях расписали мировую — 0:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.40, победа «Анжи» — 10.00, ничья — 4.10.

    Прогнозируем, что «Оренбург» на своей арене обыграет терпящий бедствие «Анжи».

    И так как домашние игры «Оренбурга» являются одними из самых малорезультативных в лиге, предлагаем еще поставить на ТМ 2,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан»
  • Кшиштоф Пентек: польская сенсация в «Милане»
    • 06:15 26/02/2019     Хавьер Пасторе
  • Трансферный дайджест. 19-25 февраля
    • 00:17 26/02/2019     Жеребьевка Лиги Европы
  • Россия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018
    • 21:15 22/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Оренбург» — «Анжи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.40
    Тоже интересно
    «Вашингтон» — «Оттава» Хоккей НХЛ. Два очка у Овечкина, Кузнецова и Орлова, гол МалкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля Вчера в 09:080
  • 21:58
    • «Динамо» одержало вторую победу над «Йокеритом»
  • 21:41
    • Шарапова снялась с турнира в Майами
  • 20:38
    • Один из лыжников на ЧМ был задержан во время переливания крови
    Халк и Оскар привели к «Шанхай СИПГ» к чемпионству в 2018-м году Футбол Усложнят ли жизнь Халку Феллаини и Хамшик?Превью китайской Суперлиги-2019 Вчера в 06:250
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» удержит лидерство в АПЛ
  • 3.57
    •
  • 01:55
    • «Аякс» вышел в финал Кубка Голландии
  • 00:30
    • Фердинанд: Сарри не поставил Кепу в состав, чтобы показать, кто в «Челси» босс
  • 00:18
    • Волейболисты «Динамо» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Сульшер привил «МЮ» характер«Ман Юнайтед» не проиграл «Ливерпулю», столкнувшись с непредвиденными трудностями 26/02/2019 в 14:430
  • 20:09
    • «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Магниткой»
  • 17:36
    • Бейл избежал дисквалификации за неприличный жест
  • 17:21
    • Сундбю завоевал золото ЧМ в гонке на 15 км, Бессмертных — второй
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие