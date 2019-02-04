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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Райо»?

    «Райо Вальекано» — «Леганес». Прогноз на матч 22 тура испанской Примеры 4 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Райо Вальекано Леганес
    Прогноз на «Райо Вальекано» — «Леганес»
    В трех предыдущих матчах сезона «Райо» не выиграл
    В понедельник, 4 февраля, состоится поединок между командами «Райо Вальекано» и «Леганес». Матч будет проводиться на стадионе «Вальекас». Начало — в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Леганес».
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 набранными очками. На счету мадридской команды шесть побед, пять ничьих и сразу десять поражений.

    Впрочем, команда Анхеля Мичела имеет в активе беспроигрышную серию в пять поединков. За это время она обыграла «Леванте» (2:1), «Вальядолид» (1:0), «Сельту» (4:2) и «Алавес» (1:0), а также поделила очки с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    В случае еще одного выигрыша «Пчелы» могут подняться сразу на 13-е место. В этом сезоне команды сыграли уже три матча, где «Райо» проиграл сразу в двух при одной ничьей, которая случилась в Кубке Испании, и поэтому не позволила пройти дальше.

    «Леганес»

    «Леганес» перед 20-м туром в Кубке Испании дома обыграл «Реал» — 1:0. Правда, это не помогло пройти в четвертьфинал, так как в первом матче «Сливочные» были сильнее со счетом 3:0.

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    Эта победа стала для команды второй подряд — в чемпионате Испании ранее подопечные Маурисио Пеллегрино минимально одолели «Уэску» — 1:0. Этой викторией коллектив прервал серию из трех подряд ничьих в Примере.

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    К матчу против грядущего соперника «Леганес» подходит на 17-м месте в турнирной таблице с 23 очками, 19 забитыми мячами и 23 пропущенными. В прошлом туре клуб сыграл дома вничью с «Эйбаром» (2:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Райо Вальекано» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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    Прогноз на «Райо Вальекано» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50. В понедельник, 4 февраля, состоится поединок между командами «Райо Вальекано» и «Леганес». Матч будет проводиться на стадионе «Вальекас». Начало — в 23:00 по московскому времени.
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