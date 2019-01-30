«Борнмут» — «Челси». Прогноз на матч 24 тура английской Премьер-лиги 30 января 2019 года

В рамках 24 тура английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Борнмут» и «Челси». Матч будет проводиться на стадионе «Виталити». Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Челси».

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 12 место. В активе команды 30 очков. Коллектив Энди Хау очень близок к выполнению главной задачи — сохранению прописки в Премьер-лиге. В случае поражения хозяева не потеряют свою позицию.

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В 6 прошлых играх у «Борнмута» было три поражения, две победы и одна ничья. Команда уступила «Тоттенхэму», «МЮ» и «Эвертону». Три пункта удалось добыть в поединках с «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Также стоит отметить ничью с «Уотфордом» (3:3).

Что касается домашних выступлений, то здесь особо статистика не отличается. В трех последних играх, проходивших на родном стадионе, «вишни» забивали не менее двух голов.

Из-за травмы точно не сыграют Соланке, Фрэнсис и Кук. Пока что под вопросом участие Калума Уилсона.

«Челси»

«Челси» не попадает в тройку лидеров чемпионата. «Аристократы» располагаются на 4 строчке и отставание от «Тоттенхэма» (3 место) составляет 4 балла. «Арсенал» хоть и близко, но пока он не сможет потеснить «синих» с их позиции.

Если говорить о недавних событиях, то «Челси» уступил «Лестеру» на своем поле. После этого команда выиграла дважды подряд у «Уотфорда» и «Кристал Пэлас». Затем была ничья с «Саутгемптоном» и победа над «Ньюкаслом».

Прошлая игра в АПЛ закончилась для лондонского коллектива поражением. Обидчиком стал «Арсенал» (2:0).

Стоит отметить, что «Челси» сумел победить в 7 из 8 последних игр против «Борнмута». Учитывая, что в составе нет каких-то особых кадровых потерь, шансы на победу в предстоящей встрече довольно высоки.

Прогноз

По мнению букмекеров, у «Челси» больше шансов на победу — 5,50 против 1,63. На ничейный исход дается коэффициент 4,10.

В нынешнем сезоне гости уже дважды обыгрывали соперника. Сначала в рамках АПЛ со счетом 2:0, затем в Кубке лиге 1:0. «Борнмут» плохо выступает в играх с командами из топ-5 Премьер-лиги, поскольку проиграл всем, кто находится в этой зоне.

Мы прогнозируем уверенную победу «Челси», которому нужно будет реабилитироваться за поражение от «Арсенала» в прошлом туре. 0