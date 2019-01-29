Катар — ОАЭ. Прогноз и ставки на матч Кубка Азии 29 января 2019

Катар
Хозяева ЧМ-2022 на этом розыгрыше Кубка Азии выиграли все пять матчей, при этом не пропустив в этих играх ни одного гола.
На групповом этапе турнира катарцы поочередно обыграли Ливан (2:0), КНДР (6:0) и Саудовскую Аравию (2:0) и с девятью очками заняли первое место в своем квартете.
В 1/8 финала «бордовые» минимально переиграли сборную Ирака со счетом 1:0, а на следующем этапе плей-офф Катар благодаря голу Абдулазиза Хатема выбил Южную Корею.
Катарцы уже улучшили свое достижение на Кубках Азии, ведь до этого турнира они максимум доходили до четвертьфинала (в 2000 и 2011 годах).
ОАЭ
Хозяева турнира не без усилий преодолели групповую стадию. В трех поединках эмиратовцы добыли всего лишь одну победу и два поединка свели вничью.
На старте розыгрыша они расписали мировую с Бахрейном (1:1), затем смогли обыграть Индию (2:0), а в последнем туре поделили очки с Таиландом (1:1). С пятью очками ОАЭ занял первое место в своем квартете.
На первом этапе плей-офф подопечные Альберто Дзаккерони только по итогам овертайма смогли пройти сборную Киргизии (3:2), а в четвертьфинале обыграли действующего чемпиона КА сборную Австралии — 1:0.
Сборная ОАЭ три раза доходила до 1/2 финала Кубка Азии и только один раз смогла преодолеть этот этап. В 1996 году «соколы» прошли Кувейт (1:0).
Последний раз оппоненты играли между собой в 2015 году на групповом этапе КА. И тогда ОАЭ разгромил Катар со счетом 4:1. Последний раз катарцы обыгрывали эмиратовце в далеком 2002 году (2:0).
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Катара. На их победу в основное время предлагают — 2.25.
На победу ОАЭ в основное время дают — 3.95, ничья в основное время оценена — в 2.85.
Проход: Катара 1.57; ОАЭ 2.40.
На кону будет стоять выход в финал турнира, и поэтому обе команды будут очень надежно играть в обороне.
Учитывая, что эмиратовцы для катарцев являются неудобными соперниками и матч пройдет в ОАЭ, предлагаем поставить на проход хозяев. 0